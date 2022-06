Projet d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska - Le projet est autorisé à amorcer sa phase de réalisation

QUÉBEC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, monsieur Eric Lefebvre, annonce, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian Dubé, que le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska est autorisé à franchir une nouvelle étape. En effet, son dossier d'affaires ayant été accepté, le projet peut désormais entreprendre sa phase de réalisation.

Le projet consiste en un agrandissement sur cinq niveaux afin d'accueillir entre autres la nouvelle urgence, le bloc opératoire, l'unité de retraitement des dispositifs médicaux, l'unité de soins intensifs et des espaces de soutien du personnel et les services alimentaires. Cet agrandissement est contigu au bâtiment existant.

Sur le plan financier, ce projet représente un investissement estimé à 360,8 millions $, financé en majeure partie par le gouvernement, à hauteur de 351,3 millions $. La Fondation À notre santé de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska y contribue avec une somme de 9,5 millions $.

Citations :

« Ce vaste projet a pour objectif d'améliorer de façon considérable l'expérience de soins des usagers. Il a également pour visée d'offrir aux membres du personnel un environnement de travail à la hauteur des enjeux actuels, et plus à même de les soutenir dans leur prestation de soins au quotidien. C'est donc une excellente nouvelle de voir se concrétiser cette initiative majeure, qui s'inscrit dans notre volonté de moderniser le réseau de la santé et des services sociaux, de manière adaptée à l'évolution des besoins de chaque communauté. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Quelle magnifique annonce! Les travaux entourant ce projet majeur d'infrastructure contribueront à faire entrer cette installation dans le 21e siècle, de manière cohérente avec les besoins actuels et à venir de la région en matière de santé. À terme, la population disposera d'espaces de soins plus grands et mieux aménagés, qui auront un effet positif majeur sur l'ensemble de l'hôpital, et tout particulièrement ses secteurs plus critiques. Je désire sincèrement remercier mon collègue Christian Dubé ainsi que ses équipes, de même que la Fondation À Notre Santé pour leur soutien et leur mobilisation dans le cadre de ce dossier porteur pour notre collectivité. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

Faits saillants :

Soulignons que des travaux de réaménagement sont aussi prévus afin de remettre à niveaux les espaces libérés à la suite du transfert des unités fonctionnelles dans l'agrandissement.

Ces espaces accueilleront également une partie des cliniques externes dont la clinique d'orthopédie, d'oto-rhino-laryngologie, ainsi que la médecine de jour, les services d'électrophysiologie et d'électrocardiologie, une nouvelle unité d'intervention brève en santé mentale l'endoscopie et les salles de chirurgies mineures.

Il est à noter que la gestion du projet a été confiée à la Société québécoise des infrastructures.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756