Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique d'Hébertville-Station - Bilan positif des séances publiques

QUÉBEC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) responsable d'examiner le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique situé sur le territoire de la municipalité d'Hébertville-Station par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean dresse un bilan positif des cinq séances publiques qu'elle a tenues les 16 et 17 septembre ainsi que les 14 et 15 octobre, à Hébertville-Station. À cette occasion, elle a pu échanger avec plus d'une vingtaine de personnes.

En première partie de l'audience publique, les participantes et participants ont posé des questions sur des thèmes variés (tonnage autorisé, quantité de résidus enfouis, provenance et contrôle des matières reçues, zone tampon prévue, effets des polluants atmosphériques, gestion des eaux de ruissellement, plastiques dans l'environnement, mesures dissuasives, solutions pérennes pour la gestion des résidus ultimes, etc.). En deuxième partie, 23 citoyens et organisations ont donné leur opinion de vive voix ou par écrit (mémoire ou commentaire).

La commission tient à remercier tous ceux et celles qui ont posé des questions ou exprimé leur point de vue sur le projet. Leurs préoccupations et leurs opinions feront l'objet d'un chapitre de son rapport, qui sera rendu public au plus tard le 30 janvier 2026.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

Suivez le BAPE sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à l'infolettre L'heure juste. Découvrez également le Projet Scarabec, une bande dessinée qui illustre de manière ludique le déroulement d'une consultation publique.

Facebook X LinkedIn YouTube

www.bape.gouv.qc.ca

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Josiane Ouellet, Conseillère en communication, 581 925-0658 ou 1 800 463-4732, [email protected]