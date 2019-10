Projet d'agrandissement du centre de recherche du CHUS situé à l'Hôpital de Fleurimont - Le gouvernement du Québec autorise le lancement des travaux

SHERBROOKE, QC, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, annonce aujourd'hui le début des travaux d'agrandissement du centre de recherche du CHUS situé à l'Hôpital Fleurimont, une installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS), en vue d'y aménager un appareil de tomographie par émission de positrons (TEP) couplé à un tomodensitomètre (TDM).

Le projet, financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MÉI) à hauteur de près de 4 M$, a également bénéficié d'un soutien de 1 M$ de la part de la Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). Il permettra à terme de répondre à des besoins urgents et croissants pour des projets de recherche nécessitant un TEP-TDM, notamment afin d'améliorer la prédiction des issues cliniques du diabète de type 2 à l'aide de l'imagerie moléculaire.

Citations :

« Ce projet vient confirmer nos efforts pour moderniser le milieu de la santé au Québec, en dotant nos établissements des meilleurs outils possible en appui à la recherche, de même que d'infrastructures à la hauteur des besoins de cette technologie de pointe. Je tiens à remercier monsieur Fitzgibbon et ses équipes pour leur appui essentiel à un tel projet d'envergure, à même de stimuler le développement de nouvelles connaissances et de nouveaux traitements dont bénéficieront à coup sûr les Québécoises et les Québécois. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Cette nouvelle plateforme d'imagerie moléculaire permettra au Centre d'affiner ses recherches et de découvrir des traitements novateurs. Elle contribuera, par le fait même, au rayonnement de nos équipes de chercheurs à l'échelle mondiale et à l'attraction au Québec de partenariats internationaux pour la réalisation d'initiatives de recherche collaborative. Je suis très fier que nous apportions notre appui financier à un projet si porteur d'espoirs pour les patients d'ici et d'ailleurs atteints de diabète de type 2. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Immigration

Faits saillants :

Les travaux consistent en un agrandissement de près de 200 mètres carrés de l'aile 8 du Centre de recherche du CHUS et en un réaménagement mineur d'un local actuellement inoccupé, le tout conformément aux normes de radioprotection.

Parmi les espaces requis pour accueillir le nouvel appareil, notons :

une salle suffisamment grande pour le TEP-TDM;

une salle de contrôle;

une salle d'équipement connexe;

un laboratoire chaud pour la préparation des doses de radio-isotopes;

une salle mécanique pour la ventilation;

une salle d'attente pour les patients.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Alexandre Lahaie, Attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 450 210-1789