OTTAWA, ON, le 28 janv. 2021 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui le renvoi de l'évaluation d'impact du projet d'agrandissement de la mine de base de Suncor à une commission d'examen indépendante, en Alberta.

Le projet comprend le développement d'un nouveau site d'exploitation à ciel ouvert, afin de maintenir l'approvisionnement en bitume des installations de valorisation actuelles à l'usine de traitement des sables bitumineux Base de Suncor, lorsque la mine principale actuelle aura été épuisée. L'exploitation minière à partir de l'agrandissement servira à équilibrer la production actuelle en déclin et, éventuellement, à la remplacer. La mousse bitumineuse sera livrée par pipeline aux installations actuelles de l'usine principale. Le projet est situé à environ 3 km au nord de Fort McMurray, dans la municipalité régionale de Wood Buffalo.

Le ministre Wilkinson a déterminé que le renvoi de l'évaluation d'impact à une commission d'examen était dans l'intérêt public, et ce, après avoir pris en compte la mesure dans laquelle les effets potentiels du projet pourraient être négatifs dans les domaines de compétence fédérale, les préoccupations ayant trait à ces effets qu'ont exprimées le public et les groupes autochtones, ainsi que les possibilités de collaboration avec l'Alberta Energy Regulator.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a publié un avis de renvoi à une commission d'examen sur le site Web du son Registre. Parmi les considérations principales qui ont mené à la décision de renvoi figurent les effets environnementaux négatifs potentiels sur les espèces en péril et les oiseaux migrateurs, les effets des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones.

L'Agence travaillera en collaboration avec l'Alberta Energy Regulator afin d'assurer la coordination et l'harmonisation des processus réglementaires fédéraux et provinciaux, y compris la possibilité d'une commission d'examen conjoint.

Pour en savoir davantage sur le projet et le processus d'évaluation d'impact, consultez le site Web de l'Agence à canada.ca/aeic.

La prochaine étape consistera à inviter le public et les groupes autochtones à transmettre leurs commentaires sur la version provisoire des lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact et sur la version provisoire du plan de participation du public. Ces commentaires serviront à mettre la touche finale à ces documents, et un avis de début de l'évaluation d'impact sera ensuite affiché sur le site Web du Registre de l'Agence.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @AEIC_IAAC #MineBaseSuncor

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence d'évaluation d'impact du Canada, 343-549-3870, [email protected]

Liens connexes

https://www.ceaa.gc.ca/