Projet d'agrandissement à l'Hôpital de Gaspé - Les travaux sont lancés

GASPÉ, QC, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, la ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Marie-Eve Proulx, a souligné aujourd'hui le début des travaux à l'Hôpital de Gaspé.

Le projet d'agrandissement vise précisément l'urgence et l'unité des soins intensifs. Les travaux permettront de répondre de la manière la mieux adaptée à la réalité des besoins actuels et à venir, selon les normes en vigueur, et d'offrir un environnement de soins plus fonctionnel, sécuritaire et moderne.

Selon l'échéancier prévu, les nouveaux usagers pourront être accueillis dès les premiers mois de 2021.

Citations :

« Nous voulons nous assurer que l'expérience de soins des usagers, notamment au sein de secteurs névralgiques comme l'urgence et l'unité de soins intensifs, soit la meilleure possible, et ce projet d'agrandissement et de modernisation à l'Hôpital de Gaspé s'inscrit dans cette foulée. Notre objectif est de nous assurer du bien-être et de la sécurité à la fois des usagers et des équipes dévouées qui œuvrent auprès d'eux. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très heureuse de participer au coup d'envoi des travaux qui mèneront à la réalisation de ce projet porteur pour la région. L'appui de notre gouvernement démontre que nous sommes à l'écoute des besoins de la population et que nous avons à cœur d'offrir aux usagers les meilleurs soins possible. Je suivrai l'évolution des travaux avec beaucoup d'intérêt au cours des prochains mois. »

Marie-Eve Proulx, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Rappelons que ce projet prévoit la construction d'un agrandissement d'un peu plus de 2 200 mètres carrés, situé dans le secteur nord-ouest de l'Hôpital, ainsi que des travaux mineurs de réaménagement. Les nouveaux espaces de l'urgence permettront d'accueillir sept civières d'observation, dont une en isolement respiratoire et une en isolement pour la santé mentale, une aire de choc d'une civière, une salle de chirurgie mineure et cinq salles d'examen polyvalentes. Quant à la nouvelle unité de soins intensifs, elle comprendra trois chambres. Des travaux se feront en parallèle afin de relier l'agrandissement au bâtiment existant.

Le coût total du projet s'élève à 31,7 M$. La Société québécoise des infrastructures agit comme gestionnaire du projet.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Alexandre Lahaie, Attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 450 210-1789