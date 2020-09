Projet AgriRÉCUP, sur trois ans, visant l'amélioration du recyclage des plastiques agricoles

Financé par le Programme canadien des priorités stratégiques de l'agriculture (PCPSA) d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, le projet a été élaboré et est exécuté par AgriRÉCUP. Il s'agit de l'organisation nationale de gestion sans but lucratif mise sur pied par l'industrie de la phytoprotection. Elle met en place des programmes dans tout le Canada pour récupérer et pour gérer les déchets agricoles non organiques. Ces derniers sont des plastiques qu'AgriRÉCUP vise à recycler ou à éliminer de façon respectueuse de l'environnement.

Le projet nommé « Construire une stratégie à zéro déchet de plastique pour l'agriculture » compte trois grands objectifs :

Établir un consensus sur la gestion appropriée des déchets agricoles non organiques ;

Mener une enquête auprès des agriculteurs afin de déterminer les modes d'élimination actuels avant et après les projets pilotes et les programmes de formation ; et

Démontrer les meilleures pratiques en matière de gestion des déchets agricoles par le biais de programmes pilotes menés dans tout le Canada .

« Nos agriculteurs se soucient de l'environnement. Grâce à des investissements comme celui-ci, le gouvernement soutient nos agriculteurs dans la lutte contre les changements climatiques » a déclaré l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. « Nous sommes déterminés à aider les agriculteurs afin qu'ils continuent d'être des chefs de file mondiaux en matière d'agriculture durable. Nos investissements dans des initiatives novatrices favorisent les pratiques bénéfiques à l'environnement. En en profitant, les producteurs continueront de faire partie de la solution au problème du climat ».

« Nous savons que les agriculteurs veulent davantage de possibilités pour gérer les déchets agricoles d'une manière respectueuse de l'environnement », de dire Barry Friesen, directeur exécutif d'AgriRÉCUP. Il ajoute : « Ce projet permettra de proposer des options supplémentaires pour les agriculteurs et pour les fournisseurs agricoles afin d'intégrer davantage les pratiques de durabilité dans leurs activités quotidiennes. L'économie actuelle met l'accent sur la durabilité et la circularité. Nous avons une responsabilité et une merveilleuse occasion d'améliorer les statistiques reliées à la récupération et au recyclage dans tout le pays. »

Annuellement, l'agriculture canadienne utilise environ 40 000 tonnes de plastique. Les secteurs cultures et élevages se servent surtout de contenants en plastique, de sacs-silos à grains, de la ficelle et de pellicules pour ensilage. Bien que le plastique soit essentiel dans toute l'industrie agricole, la gestion en fin du cycle de vie des plastiques présente un grand défi. Elle nécessite des solutions d'avant-garde.

AgriRÉCUP gère déjà cinq programmes permanents au Canada. Le plus connu sert à effectuer la collecte des petits contenants en plastique de 23 litres et moins pour les recycler. En 2019, les agriculteurs ont rapporté 5,5 millions de contenants. Depuis le début du programme voilà 30 ans, cela porte le total à 131,5 millions de ce type de contenants récupérés. Les contenants sont recyclés en nouveaux produits agricoles tels que des tuyaux de drainage.

Parmi les autres programmes d'AgriRÉCUP, citons un programme national de collecte des réservoirs et barils de pesticides en vrac non consignés ; un programme national de collecte et d'élimination des pesticides agricoles non désirés et des médicaments périmés destinés au bétail ou aux chevaux. AgriRÉCUP effectue aussi le recyclage des sac-silos à grains dans le cadre d'un programme réglementé par les provinces en Saskatchewan et de projets pilotes au Manitoba et en Alberta. Dans l'est du Canada, AgriRÉCUP collecte les sacs (semences, pesticides), auxquels s'ajoutent les sacs de fertilisants (province de Québec) afin de les éliminer de façon sécuritaire.

Ensemble, par an, tous ces programmes permettent de collecter environ 5 000 tonnes de plastiques agricoles à recycler. Ce nombre augmente rapidement avec l'ajout plus récent des programmes de collecte des sacs-silos à grains. Malgré cela, il est possible de faire encore davantage.

« Les producteurs laitiers sont des meneurs en agriculture durable. Ils ont un grand intérêt dans la protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles » déclare Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. Il ajoute : « Les initiatives d'AgriRÉCUP fournissent des choix attendus pour bien gérer les plastiques agricoles arrivés à la fin de leur cycle de vie utile. Les producteurs laitiers sont impatients de voir ce projet s'enraciner. »

Le projet PCPSA /AgriRÉCUP rejoint une initiative récente entreprise avec le soutien financier du gouvernement du Canada par l'intermédiaire d'Environnement et Changement climatique Canada. Les buts sont de quantifier les types et les volumes de déchets plastiques des exploitations agricoles et d'identifier les installations de recyclage des plastiques agricoles dans tout le Canada.

Au sujet d'AgriRÉCUP

Comme principal organisme canadien de gouvernance en agriculture, AgriRÉCUP est mieux connu pour son programme de recyclage des contenants vides de pesticides et de fertilisants ainsi que pour son programme de collecte de pesticides et de médicaments périmés (santé animale). Les deux sont offerts dans tout le pays. AgriRÉCUP exploite également le programme de recyclage des sacs-silos à grains réglementé de la Saskatchewan. Pour en savoir plus, rendez-vous à www.agrirecup.ca.

SOURCE AgriRÉCUP

Renseignements: Kim Timmer, Directrice, relations avec les intervenants, 416-646-1258, [email protected]