L'équipe de recherche a baptisé ce projet AETA , qui signifie « Acoustic Electromagnetic To AI » (de l'électromagnétique acoustique à l'intelligence artificielle). C'est en 2010, après 2 tremblements de terre frappant les provinces du Sichuan et du Qinghai et touchant plus de 400 000 personnes, qu'elle s'est embarquée dans cette mission.

Au cours des 4 dernières années, l'équipe du projet AETA a déployé plus de 300 systèmes de capteurs à 3 parties et a collecté des données acoustiques et électromagnétiques dans les zones touchées par les tremblements de terre, particulièrement dans la région du Sichuan. À ce jour, plus de 40 térabits de données ont été recueillis.

Grâce à toutes ces données, l'équipe a pu améliorer ses algorithmes pour qu'ils examinent les données avant, durant et après les tremblements de terre et soient en mesure de prédire les prochains sur la base de données en temps réel.

En 2020, l'équipe de recherche a organisé un concours de 9 mois auquel ont été invités à participer des universités, des centres de recherche et des étudiants chinois. Elle a mis à leur disposition toutes les données qu'elle avait recueillies pendant ces 4 années, y compris une liste des moments auxquels les tremblements de terre s'étaient produits et des données en temps réel, et a demandé aux participants de soumettre leurs résultats.

L'exactitude de l'algorithme de chaque équipe participante a été évaluée sur la base de 3 facteurs principaux : le premier mesurait la probabilité qu'un tremblement de terre se produise ou non, tandis que le second et le troisième évaluaient respectivement l'épicentre et la magnitude du tremblement de terre.

En 2020, les 10 meilleures équipes ont atteint un taux de précision supérieur à 70 % en ce qui a trait à la probabilité ainsi qu'une précision élevée pour l'évaluation de l'emplacement et de la magnitude.

L'équipe du projet AETA vient de lancer un nouveau concours pour 2021. L'ensemble de la communauté internationale est invitée à y participer. Les inscriptions sont ouvertes et se termineront le 31 mars.

Le système de capteurs utilisé dans le cadre du projet AETA a été mis au point par SVV, une entreprise qui fabrique et conçoit du matériel axé sur l'innovation. En outre, le projet AETA a attiré l'attention du CSDN, de Capgemini et de nombreuses autres organisations.

L'équipe du projet AETA et ses partenaires sont convaincus de pouvoir percer le mystère de la prédiction des tremblements de terre et commencer à déployer cette solution aux quatre coins du monde pour sauver des millions de vies.

