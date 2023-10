Projet à Pointe-Claire: déclaration de Cadillac Fairview

MONTRÉAL, le 25 oct. 2023 /CNW/ - "Fondée il y a plus de 60 ans, Cadillac Fairview est reconnue et prisée pour sa saine gouvernance et sa politique musclée en matière de développement durable et de résilience face aux changements climatiques. D'ailleurs, il est possible pour les communautés de prendre connaissance de notre Rapport ESG 2023 publié ici : CF_2023_ESG_Report__FR_.pdf (ctfassets.net). En ce qui a trait aux propos tenus par un groupe citoyen, nous avons pris connaissance de ces propos en même temps que les représentants des médias. Nous invitons ce groupe à nous acheminer l'étude à laquelle il fait référence, car, pour l'heure, il semble que cette étude soit inaccessible pour tous. Dans ce contexte, vous comprendrez qu'il est impossible pour nous d'offrir quelconques commentaires sur un contenu que nous n'avons pas vu.

Concernant notre projet à Pointe-Claire, nous collaborons pleinement avec le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, et ce, depuis plus de cinq ans. L'autorisation émise par le Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs est très restrictive et prévoit la protection de la quasi-totalité des milieux humides. De plus, il est important de rappeler qu'aucun permis de construction n'a été émis à ce jour pour la construction du projet. Notre souhait, et nous l'exprimons depuis plus de deux ans, aurait été de pouvoir au moins, en pleine crise du logement et dans un premier temps, offrir de l'habitation dans la partie du stationnement du centre commercial; un îlot de chaleur, à quelques pas de la station REM. Malheureusement, la Ville de Pointe-Claire a gelé tout nouveau développement résidentiel sur l'ensemble de son territoire, et ce, malgré que le stationnement soit identifié comme une aire TOD (Transit Oriented Development) ».

