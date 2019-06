Projection de la version restaurée de L'initiation à la Cinémathèque québécoise le 13 juin et lancement du film sur illico et iTunes

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - Éléphant : mémoire du cinéma québécois est heureux d'annoncer la projection sur grand écran de L'initiation (1970), un film à succès de Denis Héroux mettant en vedette Chantal Renaud et Danielle Ouimet. Le film sera présenté le jeudi 13 juin à 19h à la Cinémathèque québécoise. Danielle Ouimet et le producteur André Link seront présents pour l'occasion et répondront aux questions du public. Récemment numérisé et restauré par Éléphant, ce drame de mœurs sera offert sur illico et iTunes dès le lendemain.

Si L'initiation a suscité beaucoup de réactions et de critiques mitigées à sa sortie, il a néanmoins connu un grand succès auprès du public qui, dans la foulée de Valérie, et bientôt Deux femmes en or, commence à s'initier à un genre de cinéma ludique et populaire qui en est encore à ses débuts. La quête de l'amour sans compromis de quatre jeunes femmes est ici illustrée avec des images vives et colorées. Il s'agit d'ailleurs du premier film en couleur de Cinépix, une société de production et de distribution fondée par André Link et Johh Dunning, tous deux producteurs du film.

André Link se rappelle : « Denis Héroux, avec qui nous avons fait plusieurs films, il avait le sens de ce qui pouvait plaire au public au Québec (…) C'était un très grand succès. Je pense que la popularité de nos actrices était à leur sommet à cette époque-là. Ça jouait au cinéma Parisien et la queue allait jusqu'au boulevard René-Lévesque (…) On a servi le café à des gens qui attendaient pour entrer dans la salle, qui était de 2400 places, et le cinéma était bondé. Partout dans le Québec, le film a été sur les écrans beaucoup plus longtemps que même les grands succès américains. À Los Angeles, ils se demandaient: "Comment ça se fait qu'un petit film québécois fait des recettes semblables?" »

Synopsis

Dans le Québec du tournant des années 70, Victoire, Nadine, Christine et Judith, quatre jeunes filles modernes, libres et affranchies de la bonne moralité sociale, aspirent à l'amour chacune à sa façon. Tout particulièrement Victoire qui, bouleversée par la lecture d'un livre de l'écrivain Gervais Messiandre, s'amourachera de ce dernier venu à Montréal pour donner des conférences à l'université, au grand dam de son ami Pierre.

À propos d'Éléphant : mémoire du cinéma québécois

Mis sur pied en 2007, Éléphant : mémoire du cinéma québécois est un vaste chantier entièrement financé par Québecor destiné à numériser, restaurer, conserver et rendre accessible l'ensemble des longs métrages de fiction du patrimoine cinématographique québécois. Éléphant a, depuis sa création, restauré 225 films qui sont offerts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le service de vidéo sur demande illico de Vidéotron au canal 900, sur illico.tv et sur l'application illico. Les films sont également accessibles en version originale et sous-titrée en anglais sur iTunes Canada et dans tous les pays du monde où l'une des langues officielles est le français ou l'anglais. Plus de 50 de ces films sont aussi offerts en version sous-titrée en espagnol dans les pays hispanophones. Le site Internet Éléphant : mémoire du cinéma québécois, www.elephantcinema.quebec, constitue quant à lui la plus importante banque de données et d'information sur le cinéma québécois.

Éléphant : mémoire du cinéma québécois est un projet philanthropique. À cet effet, Québecor n'en tire aucun avantage pécuniaire. À l'exception d'un montant minimal pour couvrir une partie des frais d'exploitation de la plateforme, la totalité des revenus de la diffusion de ces films est reversée aux détenteurs des droits et aux créateurs du cinéma québécois.

À propos de la Cinémathèque québécoise

La Cinémathèque québécoise, c'est le musée de l'image en mouvement à Montréal. Sa mission est d'acquérir, documenter et sauvegarder le patrimoine audiovisuel québécois ainsi que le cinéma d'animation international, collectionner des œuvres significatives du cinéma canadien et mondial, pour en assurer la mise en valeur à des fins culturelles et éducatives.

