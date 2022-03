Projection 2027 : plus de 700 participants au « Rendez-vous FADQ : ensemble, pour une agriculture prospère et durable!

Lors de cette webconférence, des dirigeants d'institutions financières étaient présents : Sylvain Morel, vice-président, Marchés agricole et agroalimentaire, Desjardins; Patrick Lemelin, vice-président, Agriculture et Agroalimentaire, Banque Nationale du Canada; et Rachel Missout, vice-présidente, Services financiers à l'entreprise, Agriculture et Agroalimentaire, Banque Royale du Canada. Ces derniers ont dressé un portrait économique fort intéressant du secteur agricole et ont présenté un éclairage sur les occasions à saisir pour les producteurs agricoles. Il a notamment été question d'inflation, de volatilité des taux d'intérêt et des coûts, d'accès au financement, d'enjeux politiques et du service à la clientèle de demain.

De plus, trois producteurs agricoles qui se démarquent par leurs réalisations ont témoigné de leur vision future de leur entreprise et de leur secteur respectif. Nous avons eu l'occasion d'entendre des témoignages inspirants, de belles histoires d'Annie-Claude Lauzon de La Fermette, de Carl Marquis de la Ferme Lorka, et de Léda Villeneuve de la Ferme ViGo. Ils nous ont parlé des enjeux environnementaux, du bien-être animal et des attentes sociétales. Ils ont aussi partagé de judicieux conseils à celles et ceux qui désirent se lancer en agriculture.

Étaient également présents pour une prise de parole André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, et Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec.

Citations

« Ces échanges étaient l'occasion de réfléchir sur les enjeux de l'avenir. L'expérience et les connaissances de nos conférenciers nous permettront de mieux nous y préparer en sachant que l'expertise et l'engagement de nos équipes seront toujours là pour soutenir les producteurs agricoles dans la réalisation de leurs projets. »

Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole

« Un rendez-vous réussi et fort profitable pour l'ensemble des participants. Nous avons eu droit à des parcours inspirants de producteurs agricoles. Je leur lève mon chapeau. Les institutions financières ont offert des pistes de réflexion très pertinentes pour envisager l'avenir avec confiance. À titre de partenaire de la Politique bioalimentaire qui vise à établir un secteur bioalimentaire prospère, durable et présent partout sur le territoire, La Financière agricole a réalisé un événement qui s'inscrit parfaitement dans cette orientation. Le secteur agricole est un levier incontournable pour notre économie et c'est ensemble que l'on bâtit l'avenir de demain, un avenir durable. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

Bas de vignette : Rangée du bas (de gauche à droite) : M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu à la FADQ, M. Carl Marquis de la Ferme Lorka, Mme Léda Villeneuve de la Ferme ViGo et son fils Arthur, Mme Annie-Claude Lauzon de La Fermette, M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec. Rangée du haut (de gauche à droite) : M. Patrick Lemelin, vice-président Agriculture et Agroalimentaire à la Banque Nationale du Canada, Mme Rachel Missout, vice-présidente Services financiers à l'entreprise, Agriculture et Agroalimentaire à la Banque Royale du Canada, M. André Picard, vice-président au financement à la FADQ, , M. Sylvain Morel, vice-président Marchés agricole et agroalimentaire chez Desjardins et M. Richard Laroche, vice-président à la clientèle à la FADQ.

Liens connexes :

Site web de La Financière agricole

Webconférence (disponible à compter du 4 avril)

Renseignements

Valérie Beaulieu

Conseillère en communication et relations publiques

La Financière agricole du Québec

418 834-6866 au poste 6223

[email protected]

SOURCE La Financière agricole du Québec