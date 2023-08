Programme volontaire de caractérisation et travaux des sols du quartier Notre-Dame - La Fonderie Horne poursuit les démarches

ROUYN-NORANDA, QC, le 8 août 2023 /CNW/ - La Fonderie Horne, une compagnie de Glencore, annonce aujourd'hui le début de la prochaine phase de sa campagne volontaire de caractérisation et de travaux des sols du quartier Notre-Dame. Celle-ci vise à informer les citoyens concernés des résultats de la caractérisation des sols de leur propriété et de convenir, avec eux, d'un échéancier pour les travaux sur leur terrain, le cas échéant.

À l'automne 2022, la Fonderie Horne, en partenariat avec la firme de services environnementaux Sanexen, a procédé à la caractérisation des sols de 79 terrains du quartier Notre-Dame conformément aux Guides de caractérisation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Cette campagne s'inscrit dans le cadre de notre programme volontaire de caractérisation et de travaux des sols de surface du quartier Notre-Dame entrepris depuis la fin des années 80. Il est important pour la Fonderie Horne de fournir à ses voisins des données objectives et à jour. Au total, ce sont 74 propriétés résidentielles avec jeunes enfants de 6 ans et moins et 5 terrains à haute fréquentation par des enfants tels que les parcs, les écoles et les garderies (en milieu familial et CPE), qui ont été caractérisés afin de déterminer la présence et le niveau de concentration en surface de divers paramètres parmi lesquels l'arsenic, le plomb et le cadmium. Cette vaste opération de caractérisation environnementale des sols a permis d'envoyer 1762 échantillons au laboratoire agréé pour analyse et les résultats ont été soumis au MELCCFP.

Des équipes disponibles pour répondre aux questions de la communauté

Dans le cadre de cette campagne, les résultats d'analyse ont été comparés aux seuils d'intervention pour l'arsenic, le cadmium et le plomb, établis après consultation des experts gouvernementaux. Ces seuils d'intervention sont conservateurs et jugés appropriés pour protéger les groupes les plus sensibles, soit les jeunes enfants de 6 ans et moins. Les résultats indiquent qu'une partie des sols de 53 terrains dépasse les seuils établis pour ces paramètres.

Les seuils d'intervention pour la campagne 2023 dans les sols des terrains résidentiels échantillonnés sont les suivants :

Arsenic : 30 ppm ;

Plomb : 140 ppm ;

Cadmium : 5 ppm.

Les équipes de la Fonderie Horne sont en action afin d'informer les citoyens des résultats et demeurent disponibles pour répondre à leurs questions et échanger quant aux prochaines étapes qui sont à envisager via notamment son Bureau de relations avec la communauté.

Tout comme lors de la phase de caractérisation, les terrains du quartier Notre-Dame où il y a une haute fréquentation par des enfants, tels que les parcs, les écoles et les garderies (en milieu familial et CPE) seront à prioriser. S'en suivront les terrains où résident de jeunes enfants (6 ans et moins). Il importe de rappeler que les travaux seront réalisés aux frais de la Fonderie Horne.

Des travaux rigoureux au bénéfice des citoyens de Rouyn-Noranda

Les travaux consistent à enlever la couche de surface du sol (minimum 30 cm) pour la remplacer par son équivalent. Ainsi, la pelouse enlevée est remplacée par de la nouvelle pelouse, le gravier enlevé est remplacé par du nouveau gravier, etc. Les fleurs, plantes ou petits arbustes sont déterrés et replantés au même endroit avec de la nouvelle terre. Pour ce qui est des arbres, ils restent sur place, mais les sols les entourant sont changés à la main.

Les efforts nécessaires seront déployés par les équipes afin que les travaux soient optimaux pour limiter les impacts sur le quotidien des résidents. Afin de s'assurer de mettre en place les meilleures pratiques, Sanexen accompagnera la Fonderie Horne et les citoyens dans la réalisation des travaux sur le terrain. Le protocole sera disponible au cours des prochains jours pour consultation sur le site web de la Fonderie Horne au www.fonderiehorne.ca.

« Nos équipes sont mobilisées afin de poursuivre le travail amorcé dans les meilleurs délais et d'assurer la santé et la sécurité des communautés voisines de nos installations, ce qui constitue notre priorité absolue. Nous travaillons également activement à la poursuite de la campagne pour les années subséquentes. Nous demeurons résolument engagés à contribuer à améliorer la qualité de vie des citoyens de Rouyn-Noranda », indique Marie-Élise Viger, Directrice environnement pour les opérations cuivre de l'Amérique du Nord et des Philippines pour Glencore.

Les équipes de la Fonderie Horne travaillent en continu et en parallèle à la réduction des émissions atmosphériques ainsi qu'à la réduction de la contamination des sols. Elles sont ainsi à pied d'œuvre afin de déployer notre ambitieux plan d'action de plus de 500 M$, le plus rapidement possible pour devenir l'une des fonderies de cuivre les plus modernes et émettant le moins d'émissions atmosphériques au monde. À titre d'exemple, la Fonderie Horne a tout dernièrement mis en opération son nouveau dépoussiéreur 4 mois avant l'échéance prévue.

À propos de la Fonderie Horne, compagnie de Glencore

La Fonderie Horne, partie intégrante de Glencore Canada, est une usine métallurgique dont les activités de traitement du cuivre sont reconnues à travers le monde. Elle produit annuellement 210 000 tonnes de cuivre et de métaux précieux. En plus de détenir une expertise réputée dans le traitement de matériaux complexes, la Fonderie Horne occupe une place importante en Amérique du Nord dans le traitement de produits recyclés à valeur métallique. Elle emploie plus de 650 personnes à son usine de Rouyn-Noranda, au Québec, en plus de faire affaire avec plusieurs entrepreneurs. La totalité de sa production d'anodes de cuivre est acheminée à l'Affinerie CCR, une compagnie Glencore, située à Montréal, où 500 autres travailleurs contribuent à la chaîne de valeur du cuivre et des minéraux critiques en Amérique du Nord, tout en contribuant à la transition énergétique.

www.fonderiehorne.ca

SOURCE Fonderie Horne, une compagnie Glencore

Renseignements: Pour tout renseignement: Cindy Caouette, +1 819 762-7764 poste 2040, [email protected]