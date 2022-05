Programme visant le soutien aux infrastructures de transport ferroviaire et à l'intégration modale - Plus de 250 000 $ pour Services Nolitrex inc.

QUÉBEC, QC, le 3 mai 2022 /CNW Telbec/ - Afin de contribuer à l'amélioration de l'offre d'infrastructures pour le transport ferroviaire de marchandises, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, confirme l'octroi d'une aide financière maximale de 254 054 $ à la compagnie Services Nolitrex inc.

Cette somme servira notamment à assurer la réhabilitation d'une infrastructure permettant le transfert de marchandises entre camions et trains, à la réfection d'une voie d'embranchement ferroviaire et à l'acquisition d'équipements mobiles de transport ferroviaire.

L'appui du gouvernement du Québec est accordé dans le cadre du Programme visant le soutien aux infrastructures de transport ferroviaire et à l'intégration modale (PSITFIM), lequel a entre autres pour objectif d'augmenter les activités de transport ferroviaire par l'intégration d'un segment ferroviaire aux chaînes de transport de marchandises.

Citation

« Nous sommes fiers d'octroyer cette aide financière à Services Nolitrex inc., le projet de l'entreprise offrant de nombreux avantages et intérêts pour nos industries ferroviaires sur les plans économique, financier et logistique. Les améliorations apportées par l'entreprise favoriseront l'exploitation sécuritaire des installations et des équipements de manutention et permettront de rendre plus performant le transport intermodal tout en limitant les impacts sur l'environnement et sur les changements climatiques. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants

Le coût total du projet est évalué à 508 108 $.

Services Nolitrex inc. est une entreprise privée spécialisée dans le transport intermodal et l'entreposage de marchandises. Elle offre aussi divers services liés de près au transbordement ferroviaire.

Le PSITFIM est en vigueur jusqu'au 31 mars 2023.

Le programme comprend trois volets :

volet 1 - Maintien et amélioration des infrastructures de transport ferroviaire;



volet 2 - Intégration modale;



volet 3 - Études

