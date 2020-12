Programme Technoclimat - Québec alloue 3,15 M$ à CarbiCrete pour sa technologie de production de matériaux en béton sans ciment et négatifs en carbone

QUÉBEC, le 8 décembre 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, annonce que le Gouvernement du Québec accorde une aide financière de 3,15 M$, dans le cadre du programme Technoclimat, à l'entreprise CarbiCrete pour la démonstration d'un procédé visant à produire des matériaux en béton préfabriqués sans ciment et négatifs en carbone.

La technologie mise au point par CarbiCrete permettra de concevoir des lignes de production de produits de béton préfabriqués qui intègrent les principes de l'économie circulaire en valorisant des résidus industriels : les scories d'acier et le CO 2 . En effet, dans ce procédé, les scories d'acier remplacent le ciment, dont la production est une importante source d'émissions de CO 2 . De plus, il est prévu que du CO 2 capturé d'un procédé industriel sera utilisé pour réaliser le durcissement du béton. Le CO 2 est ainsi emmagasiné de façon permanente dans les blocs de béton, plutôt que d'être rejeté dans l'atmosphère, ce qui rend le processus de fabrication négatif en carbone. CarbiCrete construira son installation de démonstration dans les locaux de son partenaire, Patio Drummond, situé à Drummondville. Ce projet de démonstration sera opérationnel en 2021.

CarbiCrete souhaite offrir aux manufacturiers de l'industrie l'équipement lié au procédé, les scories broyées ainsi que le soutien nécessaire pour fabriquer des produits de béton à faible coût et de haute qualité, tout en réduisant leur empreinte environnementale. À terme, le projet a pour but d'étendre à l'échelle industrielle cette production novatrice et de créer d'autres types de produits de béton préfabriqués sans ciment et négatifs en carbone, tels que les bardeaux et les dalles.

Citations :

« La production du ciment représente une part importante des émissions mondiales en CO 2 . Des matériaux de béton sans ciment présentant un bilan négatif en carbone sont donc une option très prometteuse pour cette industrie. Le projet de CarbiCrete cadre parfaitement avec la vision de notre gouvernement de miser sur l'innovation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et améliorer l'efficacité énergétique pour un Québec plus prospère. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Nous sommes fiers d'appuyer l'émergence de technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers le programme Technoclimat, un programme dont les objectifs sont en conformité avec le Plan pour une économie verte 2030. Nous suivrons avec grand intérêt les prochaines étapes de la technologie mise au point par CarbiCrete. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la région de Laval

« Je félicite Patio Drummond qui collabore à la mise en place d'une technologie qui privilégie le développement durable et l'économie circulaire dans la production de matériaux de construction. Il faut souligner la vision des entreprises qui saisissent cette belle opportunité de contribuer à l'amélioration des méthodes de fabrication dans ce secteur d'activité. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson

« Nous sommes heureux et reconnaissants de l'appui du Gouvernement du Québec. Son soutien jouera un rôle important dans le développement accéléré de notre technologie, dont le déploiement apportera une solution durable et rentable aux émissions de gaz à effet de serre associées à la production du ciment. »

Chris Stern, président de CarbiCrete

Faits saillants :

Financé en partie par le Fonds d'électrification et de changements climatiques et par la quote-part des distributeurs d'énergie, le programme Technoclimat a pour but d'encourager le développement, au Québec, d'innovations technologiques en matière d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables, de bioénergies et de réduction des émissions de gaz à effet de serre en offrant un soutien financier aux promoteurs de projets qui désirent démontrer le potentiel d'une innovation technologique.

Depuis le 21 mai dernier, des mesures de bonifications temporaires ont été mises en place afin de soutenir les entreprises et les citoyens dans la reprise de leurs activités. Dans le cadre du programme Technoclimat, une bonification de 5 % de l'aide financière est accordée pour les projets en cours et pour ceux déposés d'ici le 31 décembre 2020. De plus, les participants ont droit à une prolongation de 12 mois du délai de réalisation de leur projet.

CarbiCrete fait partie des entreprises qui ont bénéficié de la collaboration entre le programme Technoclimat et Technologies du développement durable Canada (TDDC), cette dernière ayant versé une aide financière de 2,1 M$ pour le projet de démonstration.

(TDDC), cette dernière ayant versé une aide financière de 2,1 M$ pour le projet de démonstration. Fondée en 2016, CarbiCrete est une entreprise montréalaise travaillant dans le secteur des technologies propres qui développe des solutions de construction innovantes, à faible coût, et qui contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

