Programme Technoclimat - Québec accorde 3,15 M$ à l'entreprise Sollum Technologies pour une solution d'éclairage intelligent destinée à la production en serre

QUÉBEC, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, annonce que le Gouvernement du Québec accorde une aide financière de 3,15 M$, dans le cadre du programme Technoclimat, à l'entreprise Sollum Technologies pour expérimenter et mettre au point une solution d'éclairage intelligent DEL destinée à la production maraîchère et fruitière en serre.

Avec cette contribution, Sollum pourra tester sa technologie d'éclairage pour la culture hivernale de poivrons. La technologie reproduit et module dynamiquement tous les spectres de la lumière naturelle du soleil, selon le cycle des jours et des saisons. Cette innovation permettra aux producteurs en serres de faire des économies d'énergie substantielles et d'améliorer leur productivité.

La technologie constitue un des nombreux outils pour soutenir la vision gouvernementale d'accroître de façon importante la culture en serre au Québec et, par le fait même, d'accroître l'autonomie alimentaire.

Citations :

« Les derniers mois nous ont fait réaliser qu'il est essentiel d'accroître notre autonomie alimentaire et, surtout, de soutenir nos producteurs locaux. La solution d'éclairage horticole intelligent développée par Sollum Technologies Inc. a le potentiel de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer la productivité maraîchère des serres commerciales québécoises. À terme, elle pourrait permettre aux Québécois d'avoir accès toute l'année à une variété de fruits et légumes locaux à un prix abordable. Je suis très fier que notre gouvernement finance ce projet de démonstration technologique. Je souhaite de tout cœur que ce projet contribue à l'objectif d'implanter une agriculture d'hiver innovante au Québec en vue de remplacer une partie de nos importations et ainsi améliorer notre balance commerciale. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le Québec est une mine de talents qui mettent au point des solutions pour le rendre plus vert. L'aide financière gouvernementale permettra à l'entreprise de démontrer le plein potentiel de son innovation pour réduire la consommation d'énergie des serres commerciales, dans le respect de l'environnement. C'est avec fierté que nous soutenons les initiatives les plus prometteuses en matière de transition énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Je ne peux que me réjouir de cette annonce, car elle s'inscrit en ligne droite avec mon engagement d'appuyer le développement de la production en serre et d'encourager les entreprises serricoles à augmenter leur offre de produits sur les marchés. C'est un bel exemple qui démontre qu'il y a différentes façons d'encourager l'autonomie alimentaire au Québec, comme financer des projets innovants créés par des entreprises de chez nous. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Dans un contexte d'une prise de conscience accrue sur les plans de l'autonomie alimentaire, de l'efficacité énergétique et des changements climatiques, l'engagement du programme Technoclimat confirme encore une fois la confiance de partenaires du développement durable dans les bénéfices environnementaux que procurent notre technologie innovatrice et son potentiel de marché. C'est avec l'appui de ces partenaires solides que nous entamons la phase de croissance accélérée de Sollum. »

Louis Brun, président-directeur général, Sollum Technologies

Faits saillants :

Financé par le Fonds vert et par la quote-part des distributeurs d'énergie, le programme Technoclimat vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à encourager le développement de nouvelles technologies ou de procédés innovateurs en matière d'efficacité énergétique et d'énergies émergentes. Le programme offre un soutien financier aux promoteurs de projets qui s'inscrivent à diverses étapes de la chaîne d'innovation.

Depuis le 21 mai dernier, des mesures de bonifications temporaires ont été mises en place afin de soutenir les entreprises et les citoyens dans la reprise de leurs activités. Dans le cadre du programme Technoclimat, une bonification de 5 % de l'aide financière est accordée pour les projets en cours et pour ceux déposés d'ici le 31 décembre 2020. Pour le projet de démonstration de Sollum, cela représente une aide financière supplémentaire de 0,15 M$. De plus, les participants ont droit à une prolongation de 12 mois du délai de réalisation de leur projet.

Fondée en 2015, Sollum Technologies s'inspire de la nature pour proposer aux serriculteurs la seule solution d'éclairage intelligent DEL qui reproduit et module dynamiquement tous les spectres de la lumière naturelle du soleil. La société est basée à Montréal où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur les modalités du programme Technoclimat : https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/innovation/programme/technoclimat

Pour plus d'information sur l'entreprise Sollum Technologies : https://sollumtechnologies.com/fr

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles

https://twitter.com/mern_quebec

Source :

Claude Potvin

Directrice des communications

et attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Tél. : 418 643-7295

Information : Direction générale des affaires stratégiques de Transition énergétique Québec [email protected]

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Liens connexes

https://mern.gouv.qc.ca/