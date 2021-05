Programme services-conseils - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec annoncent l'ajout des entreprises biologiques aux groupes admissibles à la majoration de l'aide maximale

QUÉBEC, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Mme Marie-Claude Bibeau, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annoncent que les entreprises en production biologique ou en transition biologique sont désormais également admissibles à la majoration du maximum d'aide financière accordée dans le cadre du Programme services-conseils (PSC) pour simplifier l'accès aux mesures d'aide et pour accroître les retombées sur les entreprises agricoles et agroalimentaires.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) souhaitait mieux répondre aux besoins du secteur agricole qui évolue et à l'engouement pour le PSC. Les entreprises en production biologique ou en transition biologique s'ajoutent ainsi aux groupes qui avaient déjà droit à la majoration faisant passer l'aide maximale de 30 000 $ à 40 000 $, soit les entreprises en démarrage et les entreprises de la relève.

De plus, les termes certification biologique et conversion biologique ont été ajoutés aux définitions du PSC, permettant de qualifier ce groupe particulier d'entreprises.

Ces changements sont en appui à la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde, qui préconise de poursuivre la croissance du secteur biologique et de soutenir le développement d'entreprises prospères durables.

Citations

« Les Québécois et les Québécoises ont le goût de manger local, et les produits biologiques font partie intégrante de l'offre alimentaire d'ici. Cette bonification des services-conseils va permettre aux producteurs biologiques de faire croître leurs entreprises et de répondre à la demande croissante. Nous saluons leur contribution et nous allons continuer de veiller à la santé financière de nos entreprises agricoles. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Améliorer le Programme services-conseils est une priorité pour moi. Le secteur biologique est en plein essor, et il importe de contribuer à son développement. Je suis heureux que les entreprises agricoles puissent compter sur un accompagnement pour atteindre leur plein potentiel et pour profiter des occasions d'affaires qui se présentent à elles. Un secteur agricole performant et compétitif sert tout le Québec. C'est un pas de plus vers l'accroissement de notre autonomie alimentaire. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Les réseaux Agriconseils sont les mandataires du MAPAQ dans la gestion du PSC. Ils ont un rôle de guichet régional unique en matière de services-conseils et ils établissent ainsi le lien entre les besoins des entreprises agricoles et l'offre des conseillers.

Le PSC, cofinancé en vertu de l'Accord Canada-Québec de mise en œuvre du Partenariat canadien pour l'agriculture, investit annuellement, à travers les réseaux Agriconseils, près de 30 millions de dollars pour les services-conseils aux entreprises agricoles et agroalimentaires.

L'Accord Canada-Québec de mise en œuvre du Partenariat canadien pour l'agriculture représente un financement provenant du gouvernement fédéral (60 %) et du gouvernement du Québec (40 %) totalisant 293 millions de dollars répartis sur une période de cinq ans, soit de 2018 à 2023.

Liens connexes

Partenariat canadien pour l'agriculture : MAPAQ - Partenariat canadien pour l'agriculture (gouv.qc.ca)

Programme services-conseils : MAPAQ - Programme services-conseils (gouv.qc.ca)

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

YouTube

Twitter : @AAC_Canada

Facebook : Agriculture Canada

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2525; Oliver Anderson, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, (613) 462-4327, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Tél. : 613 773-7972, Sans frais : 1 866 345-7972