Programme RÉSILIENT pour les entreprises de la Capitale-Nationale et la région de Portneuf

QUÉBEC, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Dans une optique d'aide à la reprise économique, l'organisme délégué, Accès Travail Portneuf, a été interpellé pour rendre disponible le programme RÉSILIENT. Ce programme d'accompagnement d'urgence est offert aux entreprises du secteur de la restauration et des bars en réponse à un besoin prisé du territoire de la Capitale-Nationale. 60 entreprises pourront bénéficier d'un accompagnement et de formations. Il s'agit d'un programme, initié dans le territoire de Donnacona, rendu possible grâce à la participation financière de 105 000 $ du gouvernement du Québec.

RÉSILIENT : Un programme d'accompagnement

Ce projet est dispensé par la Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec (CAEQ), une entreprise reconnue pour ses programmes d'accompagnement d'entrepreneurs partout au Québec. D'une durée de trois mois, le programme RÉSILIENT est déployé auprès des entreprises vivant actuellement des situations engendrées par la COVID-19, qui nécessitent des solutions rapides et qui doivent se préparer dès maintenant pour la reprise économique. Le programme RÉSILIENT vise à :

Aider les entrepreneurs à bien gérer la situation actuelle créée par la COVID-19 en instaurant des mesures d'atténuation, de continuité des affaires et de relance des opérations;

Développer un plan d'action concret pour leur permettre de s'adapter et de rebondir plus rapidement;

Accroître leurs connaissances et leurs compétences de gestionnaires;

Briser l'isolement et favoriser l'apprentissage des bonnes pratiques d'affaires.

« Votre gouvernement s'est engagé à être présent pour accompagner et soutenir les entreprises pour assurer la vitalité économique du Québec. Le soutien au programme RÉSILIENT est un exemple concret de cet engagement. Nous sommes conscients des enjeux auxquels les entreprises sont confrontées, et je salue les initiatives qui sont mises sur pied pour les appuyer dans le contexte d'incertitude actuel. C'est en apportant continuellement des solutions et en développant notre résilience que nous allons rendre nos entreprises plus fortes et plus agiles face aux nombreux défis du contexte économique actuel et du marché du travail. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« À l'aube de la reprise de l'économie, des entreprises sont menacées. C'est en acceptant d'être RÉSILIENT qu'un entrepreneur réussira à rebondir et à traverser la crise. Le programme RÉSILIENT accompagne les entrepreneurs dans leur prise de décisions maintenant et les incite à passer à l'action avant qu'il ne soit trop tard. »

Alexandre Vézina, entrepreneur-conseil et co-fondateur de la Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec.

Pour de plus amples renseignements sur le programme RÉSILIENT, contactez Julie Trudel au 418 284-2552 ou par courriel au [email protected] .

La Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec (CAEQ) est une entreprise dont la mission est de rendre accessible au plus grand nombre d'entrepreneurs un accompagnement stratégique qui repose sur une démarche de réflexion et d'action structurée et professionnelle.

https://caeqc.ca/

https://www.accestravailportneuf.com

SOURCE Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec

Renseignements: Marie-Frédérik Michaud, Coordonnatrice aux communications, CAEQ, Tél. : 418 953-4746, [email protected] ; Claire Fleury, Directrice générale, Accès Travail Portneuf, Tél. : 418 329-2511, [email protected]

Liens connexes

https://caeqc.ca/