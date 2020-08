Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Près de 3,9 M$ pour des infrastructures municipales en Gaspésie

GASPÉ, QC, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, sont fières d'annoncer une aide financière gouvernementale totalisant 3 881 695 $ pour la réalisation de deux projets d'infrastructures à Gaspé et à Percé.

D'abord, la Ville de Gaspé peut compter sur un investissement de 3 091 465 $ pour aménager son nouveau centre de services de travaux publics. Le bâtiment comprendra entre autres 12 portes de garage, des ateliers de travail, des bureaux, des salles de rencontre, un local pour les archives ainsi qu'un magasin.

De son côté, la Ville de Percé bénéficie d'une aide financière de 790 230 $ pour mener à bien la construction de sa nouvelle caserne de pompiers. D'une superficie d'environ 227 mètres carrés, elle sera dotée notamment de deux portes de garage, d'un espace pour le séchage des boyaux, d'une salle mécanique et d'une salle de rencontre.

« L'économie du Québec a été durement touchée au cours des derniers mois. En investissant dans les infrastructures, notre gouvernement démontre sa volonté de relancer l'économie de nos régions et de nos municipalités. Le développement de milieux de vie dynamiques et prospères demeure pour nous une priorité. C'est en collaborant de façon soutenue avec nos précieux partenaires municipaux que nous continuerons à faire naître des initiatives porteuses et rassembleuses. »



Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Notre gouvernement a comme priorité d'appuyer la Ville de Gaspé et la Ville de Percé dans la réalisation de leurs projets. C'est grâce à de tels investissements que les municipalités, petites et grandes, peuvent assurer la pérennité de leurs infrastructures, offrir des installations modernes et performantes à leurs employés et améliorer la qualité des services offerts à leurs citoyennes et à leurs citoyens. Au final, tout le monde y gagne. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'annonce de cette subvention est accueillie avec enthousiasme à Gaspé! Grâce à cette aide gouvernementale, nous pouvons faire d'une pierre deux coups. D'un côté, le garage municipal était trop petit et désuet, entraînant une perte d'efficacité. D'un autre côté, nous avions un espace disponible dans le parc industriel de Sandy Beach, avec un terrain plus adapté, que nous pouvions convertir en vue d'améliorer l'efficacité des services offerts à nos citoyennes et à nos citoyens, tout en diminuant les coûts du chantier. L'ancienne usine de transformation du bois, convertie en bâtiment multifonctionnel, inclura donc notre nouveau centre de services. J'aurai d'ailleurs la chance de le faire visiter à la ministre Laforest sous peu, et je tiens d'ailleurs à la remercier pour son engagement envers nous! »

Daniel Côté, maire de Gaspé

« La Ville de Percé se félicite de l'avancement de ce projet qui se veut très important pour le renforcement de la sécurité publique sur son territoire. La Ville est ravie du partenariat fructueux qu'elle entretient avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce partenariat a permis de doter le secteur de Barachois d'une infrastructure neuve et moderne qui pourra répondre encore plus efficacement aux besoins de la population. »

Cathy Poirier, mairesse de Percé

L'aide financière provient du programme Réfection et construction des infrastructures municipales, qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

