Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie près de 3,4 M$ pour une nouvelle caserne de pompiers à Pont-Rouge

PONT-ROUGE, QC, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Portneuf, M. Vincent Caron, ont souligné aujourd'hui la construction prochaine d'une nouvelle caserne de pompiers à Pont Rouge, en compagnie du maire Ghislain Langlais. Ils en ont profité pour annoncer qu'une aide financière de 3 399 760 $ a été accordée à la Ville pour la réalisation de son projet.

Le bâtiment, construit sur deux étages, aura une superficie d'environ 1 200 mètres carrés et comprendra cinq portes de garage. Les travaux prévoient notamment l'aménagement d'une salle de lavage et de séchage pour les équipements, de bureaux administratifs, d'une salle de réunion servant aussi pour les mesures d'urgence et d'espaces de vie pour les employés.

« Le développement de milieux de vie dynamiques et prospères est une priorité pour notre gouvernement. C'est encore plus vrai en cette période de relance économique. Nous continuons à travailler de près avec nos précieux partenaires municipaux afin que les Québécoises et les Québécois puissent bénéficier d'infrastructures modernes répondant à leurs besoins. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je désire saluer les élus de la Ville de Pont-Rouge, qui ont comme priorité la santé et la sécurité de leurs citoyens et de leurs employés. Cette annonce est la preuve que c'est en unissant nos forces que nous pouvons mener à bien des projets rassembleurs et porteurs pour notre région de la Capitale-Nationale. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« En rassemblant ses activités dans un seul bâtiment, le Service de sécurité incendie de la Ville de Pont-Rouge pourra améliorer considérablement l'efficacité et la rapidité de ses interventions. Cette nouvelle caserne située au centre-ville offrira un lieu de travail spacieux, sécuritaire et performant aux pompières et aux pompiers, et ce, au grand bénéfice de la population qu'ils desservent. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« La nouvelle caserne nous permettra de répondre aux exigences de notre schéma de couverture de risques, de fournir de meilleures conditions pour l'entraînement et la formation du personnel et ainsi faire évoluer notre service incendie au même rythme que le développement de notre ville. »

Ghislain Langlais, maire de la Ville de Pont-Rouge

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales, qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

