Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie près de 145 000 $ à la ville d'East Angus

EAST ANGUS, QC, le 11 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, le député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (volet affaires municipales), M. François Jacques, est fier d'annoncer une aide financière de 144 430 $ qui a permis le réaménagement de la salle communautaire des Chevaliers à East Angus.

Le gouvernement du Québec est fier d'avoir contribué à la réalisation de ces travaux par l'entremise de son programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM). Le financement a été complété par la Ville, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 222 000 $.

Citations :

« Je me réjouis de la concrétisation de ce projet. Retrouver une salle communautaire à East Angus était un souhait partagé par l'ensemble de la communauté. Ce lieu vient répondre aux besoins de la population, qui pourra s'y divertir grâce à diverses activités proposées par les organismes locaux. »

François Jacques, député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (volet affaires municipales)

« Les bâtiments communautaires jouent un rôle essentiel dans le développement des collectivités. De tels espaces permettent aux citoyens, aux familles et aux aînés de s'y rassembler. Comme ministre régional, je suis fier de la réalisation de projets porteurs comme celui-ci qui confirment le rôle proactif de notre gouvernement en Estrie. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Offrir à la population des milieux de vie durables où il fait bon vivre, voilà l'engagement de votre gouvernement dans toutes les régions du Québec. En investissant dans les infrastructures municipales, nous assurons la pérennité des services offerts aux Québécoises et aux Québécois. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Les travaux effectués à la salle communautaire des Chevaliers ont permis à la communauté angusienne de se doter enfin d'un endroit qui répondra aux besoins de plusieurs organismes du milieu. Les investissements officialisent le lieu de rassemblement pour les gens de East Angus et de toute la région. L'aide financière était essentielle à la réalisation de ce projet pour notre municipalité. »

Lyne Boulanger, mairesse de East Angus

Faits saillants :

L'aide financière a permis la rénovation et la mise aux normes du bâtiment récemment acquis par la Ville de East Angus . Le projet comprenait, entre autres, le réaménagement des salles de bain et de la cuisine ainsi que des travaux d'électricité, de plomberie et de chauffage.

. Le projet comprenait, entre autres, le réaménagement des salles de bain et de la cuisine ainsi que des travaux d'électricité, de plomberie et de chauffage. L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM), qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion, d'agrandissement ou de réfection d'infrastructures municipales afin d'assurer la pérennité des services aux citoyens. En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 222 200 $.

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMhQC/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Cyndia Lacasse, Conseillère politique, Bureau de circonscription du député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, volet affaires municipales, 819 583-4500; Marc-André Morency, Attaché de presse régional, Cabinet du ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, 450 204-9646; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 418 691-2050; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746