Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie près de 1,9 M$ à la Municipalité des Cèdres

MUNICIPALITÉ DES CÈDRES, QC, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Soulanges et adjointe parlementaire de la ministre de la Santé et des Services sociaux (volet santé), Mme Marilyne Picard, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, annonce une aide financière de 1 885 550 $ pour la construction d'un garage municipal à Les Cèdres. La première pelletée de terre a eu lieu aujourd'hui.

Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à la réalisation de ces travaux par l'entremise de son programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM). La Municipalité complétera le financement, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 3 771 100 $.

« Je me réjouis d'être témoin de la mise en chantier d'un projet qui aura des retombées positives pour l'ensemble de la communauté de Les Cèdres. Il s'agit d'une excellente nouvelle, surtout pour les employés municipaux qui disposeront d'un milieu de travail spacieux, sécuritaire, moderne et performant. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire de la ministre de la Santé et des Services sociaux (volet santé)

« Cet investissement est en droite ligne avec notre vision d'offrir des infrastructures municipales de qualité, et ce, au bénéfice des générations futures. Il démontre de manière tangible que notre gouvernement est à l'écoute des besoins de la population de la Montérégie. »

Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Partout au Québec, nous travaillons en collaboration avec nos différents partenaires pour favoriser le développement de milieux de vie durables et prospères. Je salue la Municipalité des Cèdres qui, tout comme notre gouvernement, a comme priorité les intérêts et le bien-être des citoyennes et des citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Ce nouveau garage municipal permettra de mieux servir la population tout en offrant un environnement de travail sécuritaire et fonctionnel. En plus de répondre à un important besoin d'espaces, le futur bâtiment sera conforme aux normes en vigueur, et ce, pour plusieurs décennies. »

Raymond Larouche, maire de Les Cèdres

Faits saillants :

Le nouveau bâtiment, pourvu de deux étages, comportera six portes de garage et un espace de stationnement pour entreposer le camion-échelle du Service de sécurité incendie. Les travaux comprennent également l'aménagement d'une cuisine, d'une salle de réunion, de deux bureaux, ainsi que de différents espaces pour l'entreposage.

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM), qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion, d'agrandissement ou de réfection d'infrastructures municipales afin d'assurer la pérennité des services aux citoyens. En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 3 771 100 $.

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

