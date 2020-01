Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie près de 1,3 M$ à la Municipalité de Saint-Louis

SAINT-LOUIS, QC, le 13 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 1 292 760 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Louis pour la conversion de l'église en bureaux municipaux. Le nouveau bâtiment comprendra entre autres une salle du conseil, des bureaux pour les employés municipaux, une salle d'archives ainsi que des locaux pour les services d'incendie et d'aqueduc.

« L'aide financière pour ce projet d'infrastructure représente une excellente nouvelle pour la Municipalité de Saint-Louis. Au final, la prestation de services aux citoyens sera améliorée et le personnel de l'administration disposera de locaux mieux adaptés à ses besoins. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu

« À Saint-Louis comme ailleurs, nos actions témoignent de l'importance que mon ministère et moi accordons au maintien de la qualité des services municipaux. La population de toutes les régions du Québec peut compter sur l'appui de notre gouvernement pour la réalisation d'initiatives porteuses et j'en suis très fière. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« L'annonce de cette subvention est accueillie avec enthousiasme. Il s'agit de la concrétisation d'une vision, issue d'une sérieuse réflexion quant aux services offerts à nos citoyens. Le bâtiment sera métamorphosé d'église en hôtel de ville, au cœur de notre communauté. »

Stéphane Bernier, maire de Saint-Louis

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales.

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

