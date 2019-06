Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie plus de 615 000 $ à la municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska

SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA, QC, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est heureuse d'annoncer une aide financière de 615 160 $ pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers à Saint-Joseph-de-Kamouraska.

Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à la réalisation de ces travaux par l'entremise de son programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM). La Municipalité complétera le financement, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 878 000 $.

Citations :

« Je me réjouis de cet investissement qui permettra d'améliorer l'efficacité des interventions sur le territoire. Les employés auront accès à des espaces de travail plus spacieux qui répondent aux normes de sécurité incendie. Cette annonce confirme l'engagement clair de notre gouvernement à soutenir la réalisation de projets porteurs dans la circonscription de Côte-du-Sud et dans tout le Bas-Saint-Laurent. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Côte-du-Sud

« Notre gouvernement travaille en étroite collaboration avec les différents partenaires afin de créer des milieux de vie agréables et sécuritaires. Les investissements dans les projets d'infrastructures municipales permettent d'offrir des services publics de qualité à la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« C'est une grande fierté pour moi de mener à terme un projet entamé par mes prédécesseurs il y a plus de trois ans. Grâce à cette nouvelle caserne, les familles de l'est du Kamouraska seront plus en sécurité et j'espère que cela en convaincra d'autres à venir s'établir chez nous. »

Nancy St-Pierre, mairesse de Saint-Joseph-de-Kamouraska

Faits saillants :

La nouvelle caserne disposera de plus d'espace et de commodités pour les employés. Composé d'une structure principale en bois, le bâtiment comportera entre autres trois portes de garage, un bureau et des vestiaires.

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM), qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion, d'agrandissement ou de réfection d'infrastructures municipales afin d'assurer la pérennité des services aux citoyens. En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 878 800 $.

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMhQC/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Amélie Dionne, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 860-8486; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 418 691-2050; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746