Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie plus de 2,2 M$ pour le nouveau centre communautaire à Fossambault-sur-le-Lac

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC, QC, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et député de La Peltrie, M. Éric Caire, a procédé à l'inauguration officielle du nouveau centre communautaire Desjardins à Fossambault-sur-le-Lac, en compagnie du maire Jean Perron. Il en a profité pour annoncer qu'une aide financière de 2 201 550 $ a été accordée à la Ville pour la réalisation de ce projet.

Relié à l'hôtel de ville, le nouveau bâtiment comprend notamment une salle multifonctionnelle ainsi que des bureaux. Les travaux de construction ont été précédés par la démolition du bâtiment de l'ancienne salle communautaire.

« L'ancienne salle communautaire présentait des signes de dégradation et il était temps que le projet de construction d'un nouveau centre se concrétise. Les gens de Fossambault-sur-le-Lac bénéficeront désormais d'une infrastructure moderne, répondant à leurs besoins et qui favorisera, j'en suis convaincu, l'animation sociale et culturelle de la ville. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et député de La Peltrie

« Investir dans les infrastructures, c'est investir dans la vitalité des villes, des municipalités et des régions. Partout au Québec, les centres communautaires sont au cœur des milieux de vie des citoyennes et des citoyens. Nous voulons contribuer à rendre ces milieux toujours plus dynamiques et prospères. C'est pourquoi notre gouvernement est partie prenante d'initiatives comme celle de Fossambault-sur-le-Lac. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je désire remercier tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à faire de ce projet une réalité pour les résidents de Fossambault-sur-le-Lac. Nos citoyens pourront ainsi profiter du nouveau centre communautaire Desjardins pour se réunir dans un lieu accueillant et sécuritaire. Je suis convaincue qu'il contribuera à l'attractivité de la ville pour les années à venir. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale



« Je suis heureux que ce projet que nous désirions depuis plusieurs années soit réalisé. L'ancien centre communautaire datait de plusieurs décennies et ne respectait plus les normes de sécurité, d'hygiène et de qualité de services auxquelles les citoyens de Fossambault-sur-le-Lac sont en droit de s'attendre aujourd'hui. La construction de ce nouvel édifice constitue un projet innovateur et rassembleur pour notre communauté. Cela permettra de rapatrier les activités d'une majorité de nos organismes et autres utilisateurs en un seul endroit, spacieux, moderne et adapté aux besoins actuels de la population. »

Jean Perron, maire de Fossambault-sur-le-Lac

L'aide financière provient du programme Réfection et construction des infrastructures municipales, qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

