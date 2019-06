Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie plus de 1,8 M$ à la ville de Mont-Joli

MONT-JOLI, QC, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, est heureuse d'annoncer une aide financière de 1 816 080 $ pour la construction de la caserne de pompiers de Mont-Joli.

Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à la réalisation de ces travaux par l'entremise de son programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM). La Ville complétera le financement, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant près de 2,6 M$.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui vient répondre à un besoin essentiel de la Ville de Mont‑Joli. En proposant un environnement spacieux et moderne, la nouvelle caserne sera adaptée aux réalités du travail de pompier. Mais surtout, elle améliorera grandement l'efficacité des interventions et la sécurité des employés. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Investir dans les infrastructures municipales permet d'offrir à la population des services publics de qualité. Notre gouvernement est fier de travailler de pair avec ses partenaires, partout au Québec, pour créer des milieux de vie prospères et durables. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'importante contribution du gouvernement du Québec nous permettra d'améliorer nos installations et de les rendre plus sécuritaires pour notre personnel. Visuellement parlant, cette nouvelle construction viendra combler un vide dans le secteur où elle sera érigée et participera du même coup à sa revitalisation et à son embellissement. »

Martin Soucy, maire de Mont-Joli

Faits saillants :

Le nouveau bâtiment de deux étages comprendra notamment cinq portes de garage, des espaces de rangement, des bureaux administratifs ainsi que des espaces de vie pour les employés. Le projet prévoit aussi l'aménagement d'une salle de formation et de salles de décontamination et de séchage des habits.

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM), qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion, d'agrandissement ou de réfection d'infrastructures municipales afin d'assurer la pérennité des services aux citoyens. En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 2 594 400 $.

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Amélie Dionne, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 691-5650; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 418 691-2050; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746