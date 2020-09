Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie plus de 1,7 M$ pour le bâtiment des organismes à Notre-Dame-des-Prairies

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES, QC, le 28 sept. 2020 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, a annoncé un soutien financier de 1 794 390 $ à la Municipalité de Notre-Dame-des-Prairies pour le projet de réfection du bâtiment des organismes.

Le bâtiment des organismes, dont l'inauguration a eu lieu aujourd'hui, est une ancienne école acquise par la municipalité pour la convertir en centre communautaire. L'immeuble nécessitait plusieurs travaux majeurs comme la mise aux normes des systèmes mécaniques, électriques et de plomberie, l'installation d'un monte-personne et la réfection de la toiture et des gouttières.

Présente à l'inauguration officielle du bâtiment des organismes, la ministre Proulx s'est réjouie de sa remise en état. Plusieurs associations y sont déjà installées telles que l'organisme Le Bel Âge, l'AFEAS et les Scouts de NDP.

Citations :

« Investir dans les infrastructures municipales, c'est également contribuer au futur et à la résilience de nos municipalités. Je suis fière que notre gouvernement ait à cœur le développement de toutes les régions du Québec. L'investissement annoncé aujourd'hui représente une très bonne nouvelle pour les organismes de Notre-Dame-des-Prairies qui pourront profiter de cet espace répondant mieux à leurs besoins actuels et futurs. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Il est primordial pour notre gouvernement de soutenir les organismes communautaires de Lanaudière, qui jouent un rôle essentiel pour le bien-être des résidents de tous âges. Ce bâtiment rénové et sécuritaire facilitera sans aucun doute leur travail, si important pour notre communauté. Je suis convaincue que cet investissement aura des retombées positives sur la vie Prairiquoises et des Prairiquois, et j'en suis très heureuse. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'accompagnement financier que le Ministère nous a offert pour ce projet. La subvention obtenue dans le cadre du programme RÉCIM influence aujourd'hui de façon directe et positive la vie de notre communauté. Les travaux réalisés grâce à ces fonds permettent à nos organismes communautaires et à notre population de bénéficier de locaux plus confortables et modernes. Les activités offertes prendront une dimension encore plus attrayante grâce aux nouvelles commodités. »

Suzanne Dauphin, mairesse de Notre-Dame-des-Prairies

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales, qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

