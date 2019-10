Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie plus de 1,1 M$ à la Municipalité de Franquelin

FRANQUELIN, QC, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, est heureux d'annoncer une aide financière de 1 118 950 $ à la Municipalité de Franquelin pour l'aménagement de bureaux administratifs dans son centre communautaire.

Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à la réalisation de ces travaux par l'entremise de son programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM). La Municipalité complétera le financement, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant près de 1,6 M$.

Citations :

« Je suis fier d'annoncer cette aide financière majeure pour un projet qui profitera à l'ensemble de la population de Franquelin ainsi qu'aux employés municipaux, qui pourront œuvrer dans un milieu de travail sécuritaire. Le regroupement, sous un même toit, des services administratifs et communautaires participera sans aucun doute au dynamisme de la Municipalité. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Notre gouvernement est à l'écoute des besoins des municipalités et des citoyens dans toutes les régions du Québec. Dans les plus petites collectivités comme celle de Franquelin, nous savons à quel point les investissements dans les infrastructures à vocation municipale et communautaire ont des retombées positives pour la qualité de vie de la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Nous sommes heureux de pouvoir faciliter la participation citoyenne en réunissant dans un même bâtiment l'ensemble des services, des intervenants et des organismes. Il s'agissait pour Franquelin d'un projet essentiel et primordial pour la vie communautaire. Nous accueillons donc cette aide financière gouvernementale avec grand plaisir et nous comptons travailler ardemment pour le développement des volets loisirs, culture et communautaire de notre municipalité. »

Steeve Grenier, maire de Franquelin

Faits saillants :

Le projet consiste à agrandir le centre communautaire afin d'y aménager quatre bureaux administratifs, une salle de conférence, ainsi qu'une aire de réception. De plus, les travaux incluent une mise aux normes du centre, notamment la réfection des entrées de béton et de l'accès aux personnes à mobilité réduite, le remplacement du revêtement de la toiture, ainsi que le remplacement de portes et de fenêtres.

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM), qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion, d'agrandissement ou de réfection d'infrastructures municipales afin d'assurer la pérennité des services aux citoyens. En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 1 598 500 $.

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMhQC/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Claude Potvin, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte‑Nord, 418 643-7295; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 418 691-2050; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746