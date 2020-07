Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec investit plus de 1,7 M$ pour une nouvelle caserne de pompiers à Saint-Jean-de-Dieu

SAINT-JEAN-DE-DIEU, QC, le 17 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardif, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 1 705 875 $ est accordée à la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers.

Le nouveau bâtiment, d'une superficie d'environ 567 mètres carrés, comprendra un rez-de-chaussée et une mezzanine. Il sera muni de cinq portes de garage, de commodités sanitaires et d'espaces de vie pour les pompiers. Plusieurs salles sont également prévues, entre autres pour le rangement, la formation et la mécanique. Par conséquent, la nouvelle caserne répondra aux besoins d'espace ainsi qu'aux normes actuelles en matière de sécurité contre les incendies.

« L'offre de services publics de qualité et sécuritaires à la population est essentielle pour notre gouvernement. Dans cette optique, le Programme Réfection et construction des infrastructures municipales permet, entre autres, d'appuyer des projets qui répondent aux meilleures normes en matière de sécurité incendie. Je suis fière que notre gouvernement travaille de concert avec ses partenaires à financer des projets importants pour les communautés, d'autant plus que ces investissements seront bénéfiques pour la relance économique de la région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La sécurité des Québécoises et des Québécois ainsi que celle des pompiers est au cœur de l'action du gouvernement. L'investissement pour la nouvelle caserne de Saint-Jean-de-Dieu assurera une meilleure sécurité aux citoyennes et aux citoyens. C'est une bonne nouvelle pour le Bas-Saint-Laurent, car les municipalités de Sainte-Françoise et Saint-Médard, qui sont aussi desservies par le service de sécurité incendie de Saint-Jean-de-Dieu, pourront également en bénéficier. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Les dimensions de la caserne actuelle sont insuffisantes et ne permettent pas une circulation adéquate des véhicules. De plus, la structure du bâtiment aurait demandé une importante mise aux normes. Avec l'aide de notre gouvernement, les pompiers seront mieux outillés pour faire leur travail et pour protéger les familles en cas d'incendie. »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

« La nouvelle caserne s'inscrit dans un objectif de recherche d'une meilleure fonctionnalité du service qui a acquis au fil du temps un caractère régional. En outre, elle permettra de stimuler la brigade de pompiers dans leurs activités quotidiennes tout en procurant un effet positif sur le recrutement de futurs pompiers. »

Alain Bélanger, maire de la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales.

Le Plan québécois des infrastructures 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

