Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde près de 1,2 M$ à la municipalité de La Rédemption

LA RÉDEMPTION, QC, le 25 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, sont fières d'annoncer qu'une aide financière de 1 179 975 $ a été accordée à la municipalité de La Rédemption pour la construction d'un nouveau garage municipal.

Le nouveau bâtiment aura une superficie de 479 mètres carrés répartie sur deux étages. Il comprendra notamment une aire de garage avec quatre portes, un bureau, une salle électrique et mécanique ainsi que des espaces de rangement. L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales.

« Les actions de notre gouvernement témoignent de l'importance que nous accordons au maintien de la qualité des services municipaux et au partenariat unique entre les villes et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Dans la municipalité de La Rédemption comme dans toutes les villes du Québec, votre gouvernement est présent pour offrir son soutien et son appui financier pour ainsi garantir à la population des infrastructures modernes et performantes. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'aide financière pour ce projet d'infrastructure représente une excellente nouvelle pour la municipalité de La Rédemption. À la suite de l'incendie qui a ravagé les anciennes installations en 2017, l'administration municipale disposera bientôt d'un tout nouveau bâtiment lui permettant d'assurer sa prestation de services auprès de la communauté. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'incendie qui a détruit le garage municipal en mars 2017 et la caserne de pompiers a été un événement marquant pour notre municipalité. Il a tout de suite été question de reconstruction et c'est avec joie que l'on passe à cette étape. Le nouveau garage municipal sera plus grand et plus moderne, avec quatre portes, soit une pour l'abrasif, une pour le gravier et deux autres pour la machinerie. Ce sera donc encore plus fonctionnel qu'avant. »

Sonia Bérubé, mairesse de la municipalité de La Rédemption

Fait saillant :

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

