Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 900 000 $ à la Ville de Chandler

CHANDLER, QC, le 24 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 904 613 $ a été octroyée à la Ville de Chandler pour le projet d'agrandissement et de rénovation de la caserne de pompiers du secteur de Newport.

La caserne de pompiers actuelle, située dans le secteur Newport, pourra donc bénéficier de travaux d'agrandissement qui permettront d'augmenter sa superficie d'environ 180 mètres carrés. Il y aura également un ajout de trois portes de garage, de commodités sanitaires et d'une zone de décontamination.

Citations :

« Un investissement comme celui-ci témoigne de l'importance qu'accorde notre gouvernement à la modernisation des infrastructures municipales et au maintien de services publics de qualité. Les bénéfices des améliorations qui seront apportées au bâtiment se feront sentir aussi bien auprès de la population que des équipes de travail. Je tiens aussi à souligner l'altruisme de l'équipe des pompiers de votre belle région qui font un travail remarquable! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« À Chandler comme dans toutes les régions du Québec, les services de protection contre les incendies doivent répondre aux normes les plus exigeantes. L'agrandissement de la caserne permettra, entre autres, d'entreposer l'ensemble des véhicules d'urgence en plus d'assurer une meilleure intervention des pompiers en cas de sinistre. Cet investissement démontre une fois de plus que notre gouvernement est à l'œuvre pour répondre aux besoins des municipalités de la Gaspésie et de toutes les régions du Québec. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La Ville de Chandler est heureuse de doter le quartier Newport d'une caserne toute rénovée qui saura assurer une amélioration notable de l'efficacité du service, une hausse du niveau de sécurité pour nos citoyennes et citoyens, et un lieu de travail moderne, agréable et très adéquat pour nos pompiers. Je tiens à remercier le gouvernement du Québec pour son aide, sans laquelle ce projet aurait difficilement pu voir le jour. Je remercie et félicite aussi notre équipe de pompiers pour son dévouement, son professionnalisme et sa patience. Il y a longtemps que l'on chérissait ce projet et nous y sommes enfin aujourd'hui. »

Louisette Langlois, maire de la Ville de Chandler

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales.

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

