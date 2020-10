Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,9 M$ à la municipalité de Saint-André-Avellin et au Canton de Lochaber

SANT-ANDRÉ-AVELLIN, QC, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fier d'annoncer une aide financière de plus de 1,9 M$ pour la réalisation de deux projets d'infrastructures municipales dans la MRC de Papineau.

La Municipalité de Saint-André-Avellin bénéficie d'une aide financière de 1 456 390 $ pour la construction d'un nouvel hôtel de ville. Le nouveau bâtiment d'un étage comprendra, entre autres, un espace d'accueil pour les citoyens, des bureaux administratifs, une salle des archives et une salle du conseil. Le projet prévoit également l'aménagement d'un corridor permettant l'accès au Complexe Whissel et à l'aréna.

Pour sa part, le Canton de Lochaber reçoit un soutien financier de 465 540 $ pour la construction d'un garage municipal qui sera situé au 259, montée du Gore, à proximité du bureau municipal. D'une superficie d'environ 232 mètres carrés, le bâtiment comprendra trois portes de garage ainsi qu'un atelier.

Citations

« Notre gouvernement investit dans toutes les régions du Québec afin de moderniser les infrastructures municipales. Nos actions et nos réalisations témoignent de notre volonté d'offrir aux citoyennes et aux citoyens des milieux de vie agréables, répondant à leurs besoins et où il fait bon vivre. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je me réjouis de l'annonce des aides financières accordées à Saint-André-Avellin et Lochaber. À titre de député, je comprends bien à quel point ces investissements gouvernementaux font une différence pour nos municipalités. Je continuerai de travailler pour la concrétisation de projets porteurs comme ceux-ci, dans Papineau et dans l'Outaouais. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le nouvel hôtel de ville, qui sera juxtaposé au Complexe Whissell, permettra de mieux servir notre population tout en offrant un environnement de travail moderne et fonctionnel, alliant sécurité et efficacité. »

Jean-René Carrière, maire de la Municipalité de Saint-André-Avellin

« La Municipalité du canton de Lochaber est heureuse de s'enrichir d'une infrastructure municipale qui lui permet de consolider ses équipements dans le cadre du partenariat intermunicipal qu'elle a mis en place depuis 2014. Ce type d'infrastructure bonifie l'offre des services au profit de nos citoyens et permet de diminuer les coûts d'entretien des équipements. La subvention RECIM nous permet d'ajouter un outil supplémentaire afin d'optimiser notre gestion et de contrôler nos dépenses. Cette subvention constitue un atout de développement autant local que régional pour les petites municipalités. »

Alain Gamache, maire de la Municipalité du canton de Lochaber

Faits saillants

Liens connexes

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMhQC/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Antoine De La Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, 418 558-6039; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse,Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746