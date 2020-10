Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - L'agrandissement du centre communautaire La Petite-École à l'Anse-Saint-Jean sera financé par le gouvernement du Québec

L'ANSE-SAINT-JEAN, QC, le 14 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer un soutien financier de 369 915 $ à la Municipalité de L'Anse-Saint-Jean pour le projet d'agrandissement et de réaménagement du centre communautaire La Petite-École. Elle tient par ailleurs à souligner le travail de M. François Tremblay, député de Dubuc, dans l'évolution du dossier.

Les travaux d'agrandissement et de réaménagement favoriseront l'accessibilité au bâtiment, grâce à l'installation d'un monte-personne, d'une salle de toilettes adaptée sur chaque étage et d'une rampe d'accès extérieure. Le projet prévoit également le réaménagement de l'ancien gymnase du sous-sol en salle communautaire pouvant accueillir au moins 450 personnes.

Citations

« C'est en investissant dans des projets d'infrastructures dans toutes les régions du Québec que l'on s'assure de créer des milieux de vie agréables et sécuritaires, où il fait bon vivre. Notre gouvernement est heureux de soutenir des projets comme celui-ci, qui contribuent à redynamiser nos municipalités et participent à la relance économique de nos communautés. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis très heureux d'annoncer la réalisation de ce projet tant attendu ici, à L'Anse-Saint-Jean. Les travaux de La Petite-École permettront d'assurer le développement et le maintien des activités sociocommunautaires et culturelles, en plus de répondre aux besoins des organismes sous son toit. À terme, c'est toute la population qui profitera de ces installations accessibles universellement. »

François Tremblay, député de Dubuc

« Quelle fierté pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes de la communauté de L'Anse-Saint-Jean que cette annonce publique d'une aide financière considérable pour la réfection et l'agrandissement du centre communautaire La Petite-École. Cet investissement majeur nous permettra de rendre accessible aux personnes à mobilité réduite une nouvelle salle multifonctionnelle disponible pour l'ensemble de la population. De plus, ces travaux permettront de combler des lacunes importantes en matière de sécurité et de mise aux normes. »

Lucien Martel, maire de L'Anse-Saint-Jean

Faits saillants

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales, qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

