Programme Québec ami des aînés - Un nouveau soutien financier en appui au programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité

QUÉBEC, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - En marge de la Rencontre des Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV), le député de Drummond - Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, annonce, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, l'octroi d'un montant de plus de 370 000 $ à l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA) de l'Université Laval.

Ce soutien financier, qui sera réparti sur trois ans, est attribué dans le cadre du volet Soutien aux actions nationales 2019-2020 du programme Québec ami des aînés (QADA) et vise le déploiement d'une formation et l'offre d'un soutien individuel ou par le biais des communautés de pratique pour le programme ITMAV, et ce, à travers le Québec.

Plus précisément, la formation vise l'appropriation des outils contenus dans la trousse « Repérer, comprendre et accompagner les personnes aînées isolées socialement », qui a été développée dans la foulée d'une recherche-action du même nom, financée par le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux, dans le cadre du programme QADA.

Comme le gouvernement s'est engagé à en faire davantage pour les personnes vulnérables, le financement accordé aujourd'hui démontre qu'il agit concrètement afin d'orienter les aînés en situation de vulnérabilité vers les bonnes ressources, grâce au travail des ITMAV. Le programme tend donc à favoriser la connexion ou reconnexion des personnes aînées avec les ressources de leur milieu, leur inclusion sociale, le développement de leur pouvoir d'agir et, de manière plus générale, à améliorer leur qualité de vie.

« Les travailleurs de milieu du programme ITMAV jouent un rôle primordial dans notre société, soit celui de favoriser le mieux-être des personnes aînées et de lutter contre leur isolement social. Afin qu'ils puissent effectuer leurs tâches respectives, les travailleurs de milieu ont besoin d'être formés et soutenus. Nous sommes très heureux de les appuyer dans leur travail. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Une telle initiative contribuera au développement de nos connaissances et de nos approches les plus probantes destinées à améliorer la qualité de vie des aînés. Je suis d'ailleurs persuadé que ce financement permettra de faire une réelle différence dans la vie de nombreuses personnes, et ce, dans toutes les régions du Québec, au sein de nos communautés. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond - Bois-Francs

Cette trousse a été présentée aujourd'hui aux gestionnaires et aux travailleurs de milieu du programme ITMAV par M. André Tourigny, médecin-conseil pour l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et codirecteur de l'IVPSA, ainsi que par M me Lise Cardinal , médecin-conseil à la Direction de santé publique de la Capitale‑Nationale.

, médecin-conseil à la Direction de santé publique de la Capitale‑Nationale. Le programme QADA soutient financièrement des activités et des initiatives à portée locale, régionale ou nationale réalisées par des organismes sans but lucratif.

