Programme Québec ami des aînés - Près de 7,2 M$ pour adapter les milieux de vie à la réalité des aînés

QUÉBEC, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce que 56 projets ont été retenus à la suite de l'appel de projets du programme Québec ami des aînés (QADA) qui s'est déroulé du 31 août au 21 octobre dernier.

Au total, l'aide financière octroyée est de près de 7,2 millions $. Ainsi,

sept projets nationaux se partageront une somme de 1,4 million $. Les initiatives financées visent notamment à lutter contre l'isolement social des personnes aînées et sensibiliser les municipalités aux besoins des aînés en vue d'améliorer l'adaptabilité des nouvelles constructions d'habitation et à l'importance de réaliser un entretien sécuritaire des infrastructures piétonnières en saison hivernale;

49 projets locaux et régionaux se partageront une somme de 5,8 millions $ pour améliorer les conditions de vie des aînés, entre autres en soutenant leur participation à la vie sociale et récréative et en rendant leurs milieux de vie adaptables, accessibles et sécuritaires.

Rappelons que le soutien aux organismes œuvrant auprès des aînés dans la réalisation de projets locaux, régionaux et nationaux dans le cadre du programme QADA fait partie des priorités d'intervention gouvernementales inscrites au plan d'action 2018-2023 Un Québec pour tous les âges, deuxième plan d'action issu de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec.

Citations :

« De tels investissements témoignent de la volonté ferme de notre gouvernement d'accroître le soutien apporté aux organismes œuvrant auprès des aînés dans la réalisation de projets locaux, régionaux et nationaux. Je remercie l'ensemble des organismes qui ont soumis des projets innovants et porteurs pour leur communauté. Les initiatives qui en résulteront sauront soutenir la volonté des aînés de mener une vie active et autonome le plus longtemps possible dans leur propre communauté. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Rappelons que le programme QADA a pour but d'offrir une aide financière à des organismes sans but lucratif pour des initiatives visant à adapter les milieux de vie à la réalité des aînés et à contribuer à l'atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de vieillissement actif.

Lien connexe :

Pour connaître les projets retenus : https://www.quebec.ca/qada

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591