Programme Québec ami des aînés - Lancement de l'appel de projets pour l'année 2023-2024

QUÉBEC, le 8 juin 2023 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, lance aujourd'hui l'appel de projets 2023-2024 du programme Québec ami des aînés (QADA).

Le programme QADA offre un soutien aux organismes œuvrant auprès des personnes aînées dans la réalisation de projets locaux, régionaux et nationaux. Il fait partie des priorités d'intervention gouvernementales inscrites au plan d'action 2018-2023 Un Québec pour tous les âges, issu de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec.

Ce programme a pour but d'offrir une aide financière à des organismes sans but lucratif pour des initiatives visant à adapter les milieux de vie à la réalité des personnes aînées et à contribuer à l'atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de vieillissement actif.

L'appel de projets se déroule du 8 juin au 21 juillet 2023.

Citation :

« Avec le programme Québec ami des aînés, notre gouvernement démontre son désir de favoriser l'inclusion sociale des aînés. J'encourage fortement les organismes à déposer des projets innovants pour aider les personnes aînées à mener une vie active et autonome le plus longtemps possible dans leur communauté. Comme société, nous devons travailler à être à l'écoute des besoins des aînés. Et l'implication de tous les acteurs est nécessaire pour y arriver. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

Les volets local et régional permettent le financement de projets d'une durée de 12 à 24 mois avec un budget annuel maximal de 75 000 $ pour le volet local et de 150 000 $ pour le volet régional. Quant au volet national, il permet le financement de projets d'une durée de 24 à 36 mois avec un budget annuel maximal entre 100 000 $ et 250 000 $.

250 000 $. Des séances d'information virtuelles destinées aux organismes sont prévues en juin 2023. D'autres seront également organisées pour les communautés autochtones, en partenariat avec la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador .

. Depuis 2018, le programme Québec ami des aînés a permis de soutenir plus de 180 projets, dans toutes les régions du Québec.

Lien connexe :

Le guide d'appel de projets et le formulaire de demande sont accessibles en ligne :

SOURCE Cabinet de la ministre responsable aux Aînés et ministre déléguée à la Santé

Renseignements: Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, 418 446-5911