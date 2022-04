Programme Jeunes en mouvement vers l'emploi - Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de plus de 1,5 million de dollars pour l'intégration en emploi des jeunes

LAVAL, QC, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 1 518 324 $ à GrafiCompétences, le Comité sectoriel de main-d'œuvre des communications graphiques du Québec pour l'année 2022-2023.

Cette aide financière permet de prolonger la durée du projet d'intégration en emploi de jeunes finissantes et finissants dans le cadre du programme Jeunes en mouvement vers l'emploi (JME). Cette initiative s'adresse aux jeunes de 15 à 30 ans qui suivent une formation professionnelle ou technique ou qui ont récemment obtenu un certificat de formation à un métier semi-spécialisé en communications graphiques.

Grâce à ce projet, des jeunes de partout au Québec acquerront une première expérience de travail, en plus d'entamer un parcours professionnel valorisant et concret d'une durée de 26 semaines dans l'une des entreprises participantes.

Cette initiative est subventionnée dans le cadre de l'Entente de contribution Canada‑Québec en appui aux jeunes du Québec dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ), entente à laquelle le gouvernement fédéral participe financièrement par l'intermédiaire du volet régional de la SECJ.

Citations

« La poursuite de ce projet répond exactement aux besoins du secteur de l'imprimerie, qui connaît, lui aussi, des difficultés de recrutement de main-d'œuvre. Dans ce contexte, la participation active des jeunes est essentielle à la vitalité de ce secteur d'activité. Cette aide financière, d'un montant de plus de 1,5 million de dollars, contribue à soutenir une initiative qui vise à les former pour qu'ils puissent intégrer durablement le marché du travail. Les entreprises ont tout à gagner du dynamisme et de la créativité des jeunes Québécoises et Québécois. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Cette année a été difficile pour les jeunes, et nous réussissons tous lorsque nous aidons les jeunes Canadiens à acquérir les outils dont ils ont besoin. J'ai vraiment hâte d'assister au déroulement de ce projet ainsi qu'aux changements significatifs qu'il apportera dans la vie des jeunes d'aujourd'hui et de demain. »

Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits saillants

Cette annonce découle de l'appel de projets lancé en février 2020 et destiné aux organismes œuvrant auprès de jeunes ayant des difficultés à intégrer le marché du travail.





destiné aux organismes œuvrant auprès de jeunes ayant des difficultés à intégrer le marché du travail. Les projets déposés dans le cadre du programme JME permettent aux jeunes de perfectionner leurs compétences ou leur offrent de l'accompagnement dans leur transition vers le marché du travail.





Annoncée le 22 août 2019 à Québec, l'Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec dans le cadre de la SECJ est dotée d'une enveloppe d'environ 158 millions de dollars pour la période 2020‑2025.





Le soutien des jeunes en matière d'emploi répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit augmenter l'intégration au marché du travail et le maintien en emploi.

