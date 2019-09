Programme Interactions communautaires - Québec accorde plus de 68 000 $ à l'Association forestière des deux rives pour soutenir son projet de conservation volontaire de milieux naturels riverains d'intérêt dans la MRC de l'Île d'Orléans

QUÉBEC, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances, Mme Émilie Foster, annonce l'octroi d'une aide financière gouvernementale de 68 274 $ sur deux ans à l'Association forestière des deux rives, dans le cadre du programme Interactions communautaires, issu du Plan d'action Saint-Laurent 2011-2026, afin de soutenir la deuxième phase de son projet de conservation volontaire de milieux naturels riverains dans la MRC de l'Île d'Orléans.

Grâce à ce soutien gouvernemental, l'Association forestière des deux rives pourra lancer la deuxième phase d'un projet qu'elle a mené de 2015 à 2018 et qui a déjà permis la caractérisation de 557 hectares d'intérêt et la conclusion de 30 ententes de conservation volontaire en milieu privé dans la MRC de l'Île d'Orléans.

Dans cette nouvelle phase, l'Association sensibilisera des propriétaires terriens et la population locale à la protection de la biodiversité des massifs boisés, des milieux humides et d'autres habitats floristiques et fauniques riverains du fleuve Saint-Laurent, situés à Sainte-Famille et à Saint-François-de-l'Île-d'Orléans.

Il s'agit ultimement de contrer la disparition et la dégradation de ces milieux naturels riverains. En effet, les activités de sensibilisation qui seront mises en branle permettront à la communauté locale d'acquérir de nouvelles connaissances sur son milieu naturel et sur les bonnes pratiques respectueuses de l'environnement, dans l'optique de l'amener à entreprendre, à brève échéance, des actions concrètes de protection, de conservation ou de restauration de leurs milieux naturels.

Dans le cadre du PASL 2011-2026, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec et Environnement et Changement climatique Canada ont mis en œuvre le programme Interactions communautaires en poursuivant les objectifs suivants :

Améliorer l'écosystème du Saint-Laurent ;

; Soutenir la mise en œuvre de projets issus de la communauté et visant la conservation de la biodiversité, la pérennité des usages et l'amélioration de la qualité de l'eau;

Soutenir la mise en œuvre de projets découlant d'un plan de gestion intégrée régional.

« Le projet de conservation volontaire des milieux naturels riverains dans la MRC de l'Île d'Orléans est une réussite. Il a engendré des retombées concrètes pour les insulaires. Je suis heureuse que soit prolongée une initiative qui permet de mettre en lumière un secteur particulièrement riche en biodiversité de la région de Québec. Merci à l'Association forestière des deux rives de nous sensibiliser à l'importance de préserver ce joyau. Grâce au programme Interactions communautaires, nous continuons d'œuvrer ensemble pour la santé du Saint-Laurent. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances

Chaque année, les dates limites pour déposer une proposition sont les 1 er mars et 15 octobre. Les projets admissibles à l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme Interactions communautaires sont les suivants :

mars et 15 octobre. Les projets admissibles à l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme Interactions communautaires sont les suivants : Des projets de sensibilisation qui découlent d'une problématique environnementale précise, qui ciblent une certaine clientèle et qui mènent à des actions concrètes à brève échéance;



Des projets d'étude ou d'étude-action relatifs à une problématique environnementale précise visant à dresser un plan d'intervention à mettre en application sur le terrain;



Des projets de protection de la biodiversité qui visent à favoriser la pérennité des usages du Saint-Laurent ;

Des projets de restauration qui découlent d'une problématique environnementale précise en lien direct avec le Saint-Laurent

