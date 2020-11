Programme Interactions communautaires - Québec accorde plus de 24 000 $ pour un projet de conservation et de restauration des milieux humides de la rive fluviale de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, la ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, annonce qu'une aide financière gouvernementale de 24 424 $ a été octroyée au Comité zone d'intervention prioritaire (ZIP) Jacques-Cartier, dans le cadre du Programme Interactions communautaires, issu du Plan d'action Saint-Laurent 2011-2026 (PASL 2011-2026), afin de soutenir la préparation du plan de conservation et de restauration des milieux humides de la rive fluviale de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

Cette contribution financière représente 59 % de la valeur du projet, estimée à 41 094 $. Ce dernier a permis, d'une part, de caractériser les rives du domaine hydrique et d'inventorier la faune et la flore qu'abritent les milieux humides de la rive fluviale de Pointe-aux-Trembles ainsi que les diverses causes de dégradation de la rive. L'analyse de ces connaissances a servi, d'autre part, à identifier les sites à restaurer, les sites vulnérables et les sites qui peuvent accueillir des activités récréatives. Le projet visait un tronçon riverain de 8 kilomètres allant de la 2e Avenue au parc du Bout-de-l'Île, appartenant principalement au domaine de l'État.

Dans le cadre du PASL 2011-2026, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec et Environnement et Changement climatique Canada ont mis en œuvre le Programme Interactions communautaires en poursuivant les objectifs suivants :

Améliorer l'écosystème du Saint-Laurent ;

; Soutenir la mise en œuvre de projets issus de la communauté et visant la conservation de la biodiversité, la pérennité des usages et l'amélioration de la qualité de l'eau;

Soutenir la mise en œuvre de projets découlant d'un plan de gestion intégrée régional.

« Cohabitant avec le fleuve Saint-Laurent, le territoire de Pointe-aux-Trembles présente un potentiel naturel et récréotouristique non négligeable. Il est important de mieux contrôler les usages et de veiller à la qualité des entités naturelles riveraines pour éviter la dégradation de ce milieu d'une riche biodiversité. Merci au Comité ZIP Jacques-Cartier pour les travaux indispensables qu'il mène. Grâce au Programme Interactions communautaires, nous continuons d'œuvrer ensemble pour la santé du Saint-Laurent. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« L'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles connaît une expansion notable. Son territoire étant bordé au nord par la rivière des Prairies et au sud par le fleuve, il faut y concilier les activités humaines avec la présence d'un écosystème à la fois fragile et diversifié. Je suis heureuse de souligner cette initiative qui permet de veiller sur la zone sensible de Pointe-aux-Trembles et d'en assurer la pérennité. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Au cours de l'été 2019, l'équipe du Comité ZIP Jacques-Cartier a parcouru les rives de Pointe-aux-Trembles. L'inventaire réalisé dans le cadre de cet exercice a confirmé la richesse biologique des rives. Le Plan de conservation et de restauration des rives de Pointe-aux-Trembles permettra de mieux tenir compte de la richesse biologique et de la vulnérabilité des sites riverains dans la planification des activités de mise en valeur des rives du fleuve. »

Sylvie Bibeau, directrice générale, Comité ZIP Jacques-Cartier

Les projets admissibles à l'obtention d'une subvention dans le cadre du Programme Interactions communautaires sont les suivants :

Des projets de sensibilisation qui découlent d'une problématique environnementale précise, qui ciblent une certaine clientèle et qui mènent à des actions concrètes à brève échéance. Dans le cadre de ces projets, un suivi des changements de comportements ou de l'acquisition de nouvelles connaissances doit être effectué;



Des projets d'étude relatifs à une problématique environnementale précise visant à dresser un plan d'intervention à mettre en application sur le terrain;



Des projets d'étude-action relatifs à une problématique environnementale précise visant à dresser un plan d'intervention à mettre en application sur le terrain, suivis par la mise en œuvre d'actions appropriées;



Des projets de protection de la biodiversité qui visent à favoriser la pérennité des usages du Saint-Laurent ;

Des projets de restauration qui découlent d'une problématique environnementale précise en lien direct avec le Saint-Laurent .

