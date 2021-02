Programme InnovEnSol - Savaria Experts-Conseils obtient un financement de 77 470 $ pour réaliser un essai de décontamination d'un terrain à Val-Joli

QUÉBEC, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 77 470 $ à l'entreprise Savaria Experts-Conseils pour qu'elle effectue un essai de démonstration de décontamination sur le terrain situé au 539, route 249, à Val-Joli, en Estrie. L'intervention sera menée dans le sol situé sous un bâtiment au moyen de charbon activé, une technologie émergente prometteuse.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le député de Richmond, M. André Bachand, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charrette. Cette contribution financière pourra couvrir jusqu'à 55 % du coût du projet de décontamination, estimé à 129 618 $.

Concrètement, la subvention accordée permettra de démontrer l'efficacité d'un procédé novateur qui consiste à injecter du charbon activé et des nutriments dans des sols contaminés par des hydrocarbures pétroliers. Si l'essai s'avère concluant, ce procédé pourra être appliquée à l'ensemble de la contamination présente sous le bâtiment.

Le programme InnovEnSol a été créé afin de :

Soutenir la réalisation d'essais de démonstration en utilisant des technologies vertes innovantes pour la décontamination des sols et des eaux souterraines;

Faciliter et généraliser l'implantation et l'utilisation de technologies vertes innovantes à grande échelle.

Citations :

« Je me réjouis de voir ainsi mis à profit le savoir-faire et l'ingéniosité des entreprises québécoises pour le traitement des sols contaminés. En plus d'encourager l'émergence et l'implantation de nouvelles technologies vertes, nous favorisons la décontamination des sols sur place, un choix qui témoigne de notre volonté de créer une économie verte, durable et sobre en carbone. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« J'accueille avec grand plaisir cette annonce d'une subvention à Savaria Experts-Conseils, dont la vision innovante et la compétence technique contribuent au développement du savoir-faire québécois en matière de solutions vertes pour le traitement et la revitalisation des terrains contaminés. À la suite de la première étape, qui a redonné l'eau potable aux citoyens touchés par la contamination, cette nouvelle intervention contribue grandement à l'amélioration de la protection de notre environnement. »

André Bachand, député de Richmond

Faits saillants :

Le programme InnovEnSol appuie des projets visant à :

Réaliser des essais de démonstration pour la décontamination des sols et des eaux souterraines utilisant une ou des technologies vertes innovantes;

Faciliter et généraliser l'implantation et l'utilisation de technologies vertes innovantes à grande échelle.

Il émane de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, qui s'articule autour de deux enjeux majeurs, soit la protection de l'environnement et la revitalisation durable du territoire.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le programme InnovEnSol : http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/innovensol/index.htm

La Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés et son plan d'action 2017-2021 sont accessibles sur le site Web du Ministère à l'adresse suivante : www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/politique/index.htm.

Pour consulter le feuillet résumant la Politique et son plan d'action : www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/politique/politique-enbref.pdf.

Sources : Information :



Geneviève Richard Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Tél. : 418 952-6352 Relations avec les médias Ministère de l'Environnement

et de la Lutte contre les changements

climatiques Tél. : 418 521-3991







Sylvie Lapointe

Attachée politique

Bureau de circonscription du député de Richmond

Tél. : 819 879-1104



SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Liens connexes

http://www.environnement.gouv.qc.ca/