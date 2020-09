Programme Innovation Bois - Québec accorde plus de 1 M$ à Industries John Lewis ltée

LA TUQUE, QC, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie, par l'entremise du Programme Innovation Bois, une contribution financière de plus de 1 M$ à l'entreprise Industries John Lewis ltée (IJL), pour deux projets dans ses installations de La Tuque, dans la région administrative de la Mauricie.

Le premier projet vise l'installation d'un nouveau système innovant pour l'optimisation du séchage. Un financement de 228 190 $ est accordé pour ce projet, dont l'investissement total se chiffre à 465 285 $.

Le second projet, dont le coût global s'élève à plus de 3,67 M$, bénéficie d'un financement de 776 172 $. Cet investissement permettra de moderniser la ligne de fabrication de bâtonnets de bois afin d'en récupérer la fibre. Ces nouveaux équipements seront conçus par l'équipe d'IJL, en partenariat avec des collaborateurs du Québec.

Ces innovations permettent à IJL de consolider les 154 emplois de l'usine.

Citations :

« L'innovation et la modernisation sont au nombre des défis que doit relever l'industrie québécoise des produits forestiers. En mettant en œuvre des stratégies qui se traduiront par des gains en productivité, Industries John Lewis ltée contribue non seulement à la vitalité de la région de la Mauricie, mais également à la prospérité de l'ensemble de l'économie québécoise. Voilà qui explique la popularité du Programme Innovation Bois et son importance pour les entreprises qui en bénéficient. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« En activité depuis 1979, l'entreprise Industries John Lewis est de celles qui respectent les hauts standards en matière de bonnes pratiques forestières. La totalité de l'approvisionnement de l'usine provient de l'aménagement durable du territoire forestier et l'utilisation de la matière est de l'ordre de 100 %. Voilà pourquoi cette entreprise est un fleuron québécois. »

Mme Marie-Louise Tardif, adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet forêts) et députée de Laviolette-Saint-Maurice

« Pour nous, chez Industries John Lewis, l'innovation est une pratique courante et quotidienne. La qualité de nos produits doit être constante, et même toujours améliorée, car la compétition est internationale. C'est avec rigueur que nous répondons aux besoins de nos clients. D'ailleurs, nous sommes très fiers de pouvoir travailler avec des entreprises québécoises afin d'innover, de faire mieux et de faire différemment. Le Programme Innovation Bois nous encourage à aller plus loin. »

Éric Bouchard, vice-président exécutif, Industries John Lewis

Faits saillants :

Industries John Lewis ltée se spécialise dans la deuxième transformation du bouleau blanc, une essence feuillue très abondante au Québec, en bâtonnets destinés principalement au secteur alimentaire. L'entreprise fabrique près de 8 milliards de bâtonnets par année.

ltée se spécialise dans la deuxième transformation du bouleau blanc, une essence feuillue très abondante au Québec, en bâtonnets destinés principalement au secteur alimentaire. L'entreprise fabrique près de 8 milliards de bâtonnets par année. Le Programme Innovation Bois permet de soutenir des projets innovants tout en favorisant la diversification de l'approvisionnement des usines en encourageant la transformation des bois de qualité inférieure.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Renseignements: Source : Carl Charest, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Tél. : 418 454-4817; Information : Annie St-Onge, Directrice des communications, Industries John Lewis, Tél. : 418 806-9437

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/