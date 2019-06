Programme Innovation Bois - Québec accorde 3,6 M$ à Usine Sartigan pour l'automatisation d'une chaîne de production

SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY, QC, le 20 juin 2019 /CNW Telbec/ - Québec attribue une aide financière totalisant 3,6 M$ à l'entreprise Usine Sartigan inc. pour appuyer la mise en place de solutions et d'équipements innovants à son usine de deuxième transformation du bois. De cette somme, 2,5 M$ proviennent du Programme Innovation Bois du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour l'entreprise de Saint‑Honoré-de-Shenley qui se spécialise dans la fabrication de composantes de bois destinées, principalement, à l'industrie de la construction et de la rénovation.

Évalué à 7,5 M$, le projet d'Usine Sartigan inc. consiste à remplacer une chaîne de production afin d'y implanter un procédé innovant de classement, manutention, mise en dimensions et emballage de produits de seconde transformation. Il permettra en outre de diminuer le nombre de postes où les opérations manuelles répétitives entraînent un fort roulement de personnel et permettra la consolidation de ses 86 emplois.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, et le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, ont confirmé l'investissement lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui à l'usine beauceronne. En plus des sommes provenant du Programme Innovation Bois, l'aide financière accordée inclut un prêt de 550 000 $ provenant du programme ESSOR, du ministère de l'Économie et de l'Innovation, et un prêt de 550 000 $ d'Investissement Québec.

Citations :

« L'industrie québécoise des produits forestiers a bien compris l'importance de diversifier ses activités, de transformer ses produits du bois et de moderniser ses procédés et technologies. D'ailleurs, le mouvement est bien amorcé, comme en témoigne la popularité du Programme Innovation Bois qui a notamment été bonifié de 50 M$ lors du budget 2019-2020. Les entreprises sont des partenaires essentiels à la vitalité économique des régions et c'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir le projet d'Usine Sartigan. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec.

« Je ne cesse d'être épatée par les idées novatrices des entrepreneurs québécois provenant des quatre coins du Québec. Usine Sartigan représente assurément un bel exemple d'entreprise qui innove et qui exploite son plein potentiel en amenant sa production à un niveau supérieur. Le Gouvernement du Québec est fier de soutenir financièrement ce projet de grande valeur pour la région de la Chaudière-Appalaches, une région que j'affectionne particulièrement.

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Dans un contexte de grande rareté de la main-d'œuvre, les entreprises québécoises des produits forestiers doivent innover pour retenir leur personnel qualifié et attirer de la nouvelle main-d'œuvre. Je salue l'audace et l'inventivité d'Usine Sartigan; vous contribuez non seulement à consolider vos emplois, mais aussi à renforcer la compétitivité de l'industrie forestière de la région. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

« Usine Sartigan fait partie des entreprises manufacturières innovantes qui optent pour l'adoption de technologies d'automatisation novatrices dans leurs démarches de croissance. Nous sommes fiers de lui permettre de réaliser un projet d'investissement stratégique et prometteur, qui lui permettra d'accroître sa productivité et d'être encore plus compétitive. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l'aide financière du gouvernement du Québec et d'Investissement Québec, car elle nous permettra d'augmenter notre efficacité, notre productivité et, par le fait le même, consolider et faciliter les tâches de travail de nos employés. »

Steeve Roy, président-directeur général, Usine Sartigan

Faits saillants :

Le Programme Innovation Bois qui vise à soutenir des projets innovants, favorise notamment la diversification de l'approvisionnement des usines en encourageant la transformation des bois de qualité inférieure. Les entreprises de tous les secteurs de l'industrie des produits forestiers sont visées par le Programme, qui a été bonifié de 50 M$ dans le budget 2019-2020 pour le porter à 120 M$ jusqu'en 2023.

Le programme ESSOR vise à appuyer les projets d'investissement réalisés au Québec dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

