Programme forage et dynamitage : le CFPBJ améliore à nouveau son offre de service

Investissements majeurs et acquisition d'un nouveau simulateur haute performance

CHIBOUGAMAU, QC, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFPBJ) est fier de positionner de nouvelles améliorations à son offre de service qui se traduisent cette fois à travers un investissement de 774 673 $ pour son nouveau programme Forage et dynamitage, par l'acquisition d'un nouvel outil de simulation pour soutenir les formations du domaine minier et de la construction, le simulateur SmartROC D65. Ces ajouts permettent au CFPBJ de confirmer sa position de chef de file en matière de formation professionnelle spécialisée dans la province.

Un nouveau programme avec des visées bien spécifiques

Alors que l'industrie minière québécoise et l'industrie de la construction sont en pleine effervescence et que la demande pour la main-d'œuvre associée est plus forte que jamais, le nouveau programme Forage et dynamitage, qui répond à un besoin très criant de ces industries, sera disponible dès l'année scolaire 2021-2022. Les inscriptions sont maintenant possibles en ligne. Selon les données recueillies dans le cadre de l'Estimation des besoins de main-d'œuvre du secteur minier au Québec 2019-20231, avec tendances 2028, 7 332 emplois miniers seraient à pourvoir au Québec d'ici 2023. Sur ce nombre, près de la moitié (47 %), soit 3 416, seront pour la région du Nord-du-Québec. Cette tendance s'explique en partie par un taux de remplacement élevé pour le secteur minier dans cette région. Fait intéressant à noter également, les postes de foreurs figurent au sein des cinq professions du secteur minier les plus en demande.

« L'amélioration continue de notre offre de service est d'une importance capitale pour le CFPBJ puisqu'une formation de haute qualité accélère l'intégration des étudiants sur le marché du travail », souligne Mme Sonia Caron, directrice de services et de centre. « La réalité virtuelle en formation professionnelle, grâce à l'utilisation des simulateurs, permet aux élèves d'atteindre un niveau de perfectionnement en toute sécurité, une qualité indéniable pour le type de formations que nous offrons ».

Un apprentissage personnalisé, sécuritaire et réaliste

Ce nouveau simulateur facilitera l'apprentissage de la foreuse SmartRoc D65, un engin de forage de surface de fond de trou pour le forage/dynamitage dans le secteur de la construction et l'exploitation minière. Grâce à cet outil, la simulation multisensorielle permettra d'expérimenter la réalité en toute sécurité. Tous les programmes et commandes sont de véritables composantes de la machine qui offrent les mêmes options sensorielles que l'équipement réel permettant ainsi de représenter le travail sur le terrain le plus près possible de la réalité. Le simulateur utilise par ailleurs une cabine permettant de créer un champ de vision et une expérience réaliste. L'outil, qui dispose également de plusieurs scénarios de formation, sera disponible pour les étudiants au programme Forage et dynamitage dès le printemps 2022.

À propos du Centre de formation professionnelle de la Baie-James

Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James agit sur le territoire de la Baie-James depuis 1998. Situé à Chibougamau, il dispose également de quatre points de service : Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Villebois, Val-Paradis et Beaucanton (VVB). De plus, un ensemble varié de programmes d'études dans plusieurs secteurs, notamment les mines, la forêt, la construction, la santé et l'administration y sont dispensés. Le CFPBJ est d'ailleurs reconnu pour sa polyvalence, sa capacité d'adaptation et son dynamisme. Ses actions sont continuellement orientées vers la satisfaction des besoins de main-d'œuvre des organisations et des entreprises de la région. Son partenariat et son arrimage avec le milieu font de lui un incontournable dans le développement régional.

1 Estimation des besoins de main-d'œuvre du secteur minier au Québec 2019-2023, https://www.explorelesmines.com/images/pdf/Section_corporative/Publications/Etudes_sectorielles/EBMO_final.pdf

