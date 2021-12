Programme Exportation - Québec appuie la Grappe mmode pour promouvoir les entreprises québécoises aux États-Unis

MONTRÉAL, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise du Programme Exportation - volet Organismes, une aide financière de 25 000 $ à la Grappe métropolitaine de la mode (Grappe mmode) pour appuyer la promotion d'entreprises québécoises de l'industrie de la mode lors d'événements qui se dérouleront aux États-Unis. Le coût de ce projet est évalué à 55 000 $.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Dans le cadre des activités du Chantier Exportation de la Grappe mmode pour l'année financière 2021-2022, quelques salons, dont Première Vision New York et Sourcing at MAGIC, ont été ciblés en 2022. La présence de la Grappe mmode à ces événements permettra de créer des liens entre des entreprises québécoises et d'éventuels clients américains.

Citation :

« L'industrie de la mode représente une vitrine importante pour le Québec sur la scène internationale, et il est primordial que nos créateurs puissent s'y démarquer. Notre gouvernement est donc fier de soutenir la Grappe mmode dans ses efforts pour faire des entreprises québécoises des modèles de compétence et d'ingéniosité dans ce secteur d'activité. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Faits saillants :

La Grappe mmode a pour mission de rassembler et de fédérer les acteurs de l'industrie québécoise de la mode. Des créateurs, des manufacturiers, des grossistes-distributeurs et des détaillants de l'ensemble de la province y sont regroupés pour permettre à la métropole de demeurer une référence internationale en matière d'innovation, de dynamisme et de créativité.

Le Programme Exportation - volet Organismes est destiné aux organismes qui offrent aux entreprises québécoises des services et des activités axés sur la préparation à l'exportation, à la consolidation et à la diversification des marchés extérieurs.

En 2019, l'industrie québécoise de la mode comptait :

plus de 5 700 établissements;



plus de 79 300 emplois, dont près de 11 000 liés au secteur manufacturier;



un bassin important et diversifié d'entreprises performantes dans les domaines de la fabrication, du design, de la commercialisation et de la distribution de produits.

En 2018, l'industrie québécoise de la mode représentait également des ventes totalisant 20,2 milliards de dollars.

Fortement touché par la mondialisation, ce secteur d'activité s'est restructuré pour établir de nouveaux modèles d'affaires, et il regroupe aujourd'hui de plus en plus d'acteurs de classe mondiale. Avec New York et Los Angeles , Montréal représente un noyau fort de l'industrie de la mode en Amérique du Nord.

, Montréal représente un noyau fort de l'industrie de la mode en Amérique du Nord. En mars dernier, le gouvernement du Québec a dévoilé le Plan d'action pour la relance des exportations (PARE), doté d'un cadre financier de 503 millions de dollars d'ici 2025. Ce plan regroupe des actions ciblées pour les entreprises exportatrices et les organismes sectoriels et régionaux de concertation et de promotion des exportations.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710