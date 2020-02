Programme ÉcoPerformance - Aide financière de plus de 2 M$ - Pour l'électrification de la Scierie Girard inc.

SAGUENAY, QC, le 14 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec accorde une aide financière de 2 051 869 $ à la Scierie Girard inc. de Saguenay pour des mesures d'efficacité énergétique et de conversion à l'électricité. Cette contribution provient du programme ÉcoPerformance. C'est le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, qui en a fait l'annonce aujourd'hui lors d'une visite des installations de l'entreprise, en compagnie de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et du député de Dubuc, M. François Tremblay.

Évalué à près de 3,1 M$, le projet d'investissement de la Scierie Girard inc. s'est fait en quatre étapes : mesures d'efficacité énergétique, conversion partielle d'un séchoir, conversion des systèmes de chauffage de l'usine et conversion complète de tous les séchoirs. En plus de continuer d'assurer le séchage d'environ 65 millions de pieds mesures de planche annuellement, l'entreprise familiale sera en mesure d'améliorer le contrôle et la qualité du bois séché dans ses installations. Hydro-Québec alloue également une somme de 300 000 $ provenant du programme Démonstration technologique et commerciale pour soutenir ce projet ambitieux.

Par cette initiative, la Scierie Girard inc. éliminera sa consommation de propane estimée à plus de 3 millions de litres annuellement. Il en résultera une réduction annuelle d'émissions de gaz à effet de serre de près de 5 000 tonnes équivalent CO 2 .

« Voilà un bel exemple de projet qui s'inscrit parfaitement dans les priorités de notre gouvernement, soit d'électrifier l'économie québécoise et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En stimulant les investissements des entreprises en matière d'énergie renouvelable, nous renforçons notre position de chef de file dans ce domaine et nous faisons progresser concrètement la transition énergétique du Québec. »

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le projet de la Scierie Girard est précurseur dans le secteur de l'industrie forestière. En effet, peu de scieries au Québec peuvent se vanter de posséder des installations entièrement électriques pour le séchage de leur bois. Je joins ma voix à celle de mes collègues députés du Saguenay-Lac-Saint-Jean de la CAQ, afin de féliciter les propriétaires pour l'audace dont ils ont fait preuve avec ce projet. Ils assurent le maintien de plus de cent emplois de qualité en région. »

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le programme ÉcoPerformance donne la possibilité aux entreprises et institutions qui le souhaitent, telles que la Scierie Girard inc., de faire la transition vers des sources d'énergie propres et renouvelables. En convertissant ses équipements pour réduire sa consommation de combustibles fossiles, l'entreprise de Saguenay apporte sa contribution tangible à la décarbonation du Québec! Un modèle d'entreprise qui démontre de manière tangible les possibilités qui existent pour lutter, ensemble, contre les changements climatiques et assurer une qualité de vie aux générations futures. »

M. Benoît Charrette, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Dès le début de mon mandat, j'ai sollicité mon gouvernement sur les opportunités d'accompagnement pour nos entrepreneurs qui consolident une vision pour la prospérité économique de Dubuc. Aujourd'hui à Shipshaw, partenaire de la Scierie Girard, le ministre Jonatan Julien répond encore présent et je suis particulièrement fier d'assumer ce rôle de catalyseur pour mon comté. »

M. François Tremblay, député de Dubuc

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l'aide financière du gouvernement du Québec, sans oublier la participation de nos partenaires qui nous a permis de développer une technologie de séchage 100 % électrique permettant de réduire considérablement nos émissions de GES. Nous croyons que les produits du bois contribuent à la lutte contre les changements climatiques et que l'innovation permettra aux entreprises d'emboîter le pas afin de passer à des projets durables et à une économie plus sobre en carbone. »

M. Benoît Girard, président, Scierie Girard

Le programme ÉcoPerformance vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des organisations par le financement de projets ou de mesures liés à la consommation et à la production d'énergie, de même qu'à l'amélioration des procédés. Il est financé par le Fonds vert, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, ainsi que par la quote-part perçue des distributeurs d'énergie.

Depuis sa création, plus de 1 278 projets ont bénéficié du programme ÉcoPerformance pour des montants d'aide financière de près de 354,9 M$, ce qui représente une réduction des émissions de GES de 981 357 t éq. CO 2 /an.

/an. Scierie Girard inc. transforme et distribue en gros du bois d'œuvre principalement issu de l'épinette. Ses principaux clients sont des grossistes en construction commerciale et résidentielle au Canada , aux États-Unis et en Europe . L'entreprise emploie plus de 100 personnes.

, aux États-Unis et en . L'entreprise emploie plus de 100 personnes. En faisant exclusivement usage de l'énergie électrique, la scierie n'aura plus besoin de gérer le remplissage des réservoirs de propane et s'assure une prévisibilité des prix de l'énergie qu'elle consomme.

