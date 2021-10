Programme Éconologis - La saison automnale s'amorce : Éconologis aussi!

QUÉBEC, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Pour le début de la nouvelle saison, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, annonce le retour du programme Éconologis dès maintenant, et ce, jusqu'au 31 mars 2022. Ce programme est offert gratuitement aux propriétaires ou locataires à revenu modeste. Il permet d'apporter des solutions simples pour améliorer le confort des ménages en diminuant les courants d'air dans leur résidence.

Ce programme comporte deux volets :

Volet 1 : Visite à domicile d'un conseiller en efficacité énergétique

Une visite à domicile pour obtenir des conseils pratiques et personnalisés afin de mieux contrôler sa consommation d'énergie.

La réalisation de travaux légers pour atténuer les pertes de chaleur, comme le calfeutrage de fenêtres, l'installation de coupe-froid, l'isolation de prises électriques, etc.

Volet 2 : Installation de thermostats électroniques

La visite d'un spécialiste qui remplacera les vieux thermostats par des thermostats électroniques, programmables ou non, sous certaines conditions.

Pour bénéficier du programme Éconologis, le participant doit d'abord respecter les seuils de revenus avant impôts suivants :

Nombre d'occupants1 Revenu total 1 personne 26 620 $ 2 personnes 33 141 $ 3 personnes 40 743 $ 4 personnes 49 467 $ 5 personnes 56 105 $ 6 personnes 63 276 $ 7 personnes et + 70 449 $

1Nombre d'occupants : comprend toutes les personnes (adultes et enfants) qui habitent ensemble ou qui occupent le même logement.

Pour le volet 2, le participant doit être celui ou celle à qui est facturé le chauffage principal du domicile par le distributeur d'énergie. De plus, aucun occupant du logement ne doit avoir reçu la visite d'un conseiller dans le cadre du programme Éconologis au cours des cinq dernières années, ou des trois dernières années s'il a déménagé.

Pour obtenir plus d'information sur les critères d'admissibilité et prendre rendez-vous avec un conseiller, il suffit de communiquer avec l'organisme de la région visée au 1 844 303-7333. Tous les détails du programme sont accessibles à quebec.ca/econologis.

Citation

« C'est avec fierté qu'aujourd'hui nous lançons le début de la nouvelle saison du programme Éconologis, qui est offert gratuitement aux citoyens québécois pour améliorer leur confort pendant la saison hivernale et réduire les coûts de chauffage. Aujourd'hui, j'invite donc la population à s'informer et à s'inscrire dès maintenant afin de profiter de ce programme. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Éconologis est un programme saisonnier qui permet d'obtenir gratuitement des conseils personnalisés et des produits liés à l'efficacité énergétique à la maison, peu importe la forme d'énergie utilisée.

De 2008 à 2021, c'est 100 252 participants qui ont bénéficié de ce programme.

