Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal 2019-2020 - Onze projets bénéficieront d'un soutien financier du gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, Samuel Poulin, est fier d'annoncer qu'à la suite de l'appel à projets en lien avec le Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal 2019-2020, lancé par le Secrétariat à la jeunesse, en mai dernier, onze initiatives ont été sélectionnées. Élaborés par des organismes municipaux, des municipalités et des municipalités régionales de comté (MRC), ces projets pourront être déployés, grâce à un financement qui totalisera 410 000 $.

Les onze projets retenus se voient donc attribuer une somme allant de 10 000 $ à 40 000 $, qui servira à assurer leur réalisation sur une période de deux ans. Qu'il s'agisse d'une stratégie jeunesse, d'une consultation ou encore de la création d'un comité jeunesse ou de son soutien, les projets devaient s'adresser aux jeunes de 15 à 29 ans. Au total, 36 projets ont été soumis.

« Je suis ravi de savoir que onze initiatives au potentiel immense verront le jour dans plusieurs municipalités ou MRC, grâce au soutien du gouvernement du Québec. J'ai hâte de les voir se concrétiser et de constater les retombées qu'elles entraîneront dans leur municipalité. Je suis fier de la popularité du Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal. En plus de traduire la volonté de notre gouvernement de favoriser une jeunesse engagée dans toutes les régions du Québec, il montre que les municipalités sont déterminées à contribuer au dynamisme de leur région. Je tiens à saluer l'enthousiasme des 36 organismes qui ont pris le temps de soumettre un dossier. Bravo aux organismes sélectionnés, et bon succès pour la mise sur pied de leur projet! »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

Le Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal constitue l'une des mesures structurantes de la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021. Il vise à renforcer l'action et l'autonomie locales des organismes municipaux par un soutien financier qui leur est offert afin qu'ils puissent agir pour et avec les jeunes de leur territoire.

La mise en œuvre du Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal est assurée par le Secrétariat à la jeunesse, en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, Citoyenneté jeunesse, le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec et le Regroupement des maisons des jeunes du Québec. Ces partenaires sont disponibles pour accompagner et soutenir les organismes municipaux sélectionnés, selon leur expertise et leur expérience.

https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/strategies-jeunesse-milieu-municipal.asp

ANNEXE Projets sélectionnés en 2019-2020





ORGANISME MUNICIPAL

(RÉGION) PROJET MONTANT

ALLOUÉ MRC de Maria-Chapdelaine (02) Vision territoriale jeunesse 40 000 $





MRC de Coaticook (05) La jeunesse au cœur des préoccupations

de la MRC de Coaticook 40 000 $





MRC du Haut-Saint-François (05) Énergie jeunesse HSF avec les jeunes 40 000 $





Arrondissement du Sud-Ouest

de Montréal (06) Pour une stratégie intégrée de la jeunesse

dans l'arrondissement du Sud-Ouest 40 000 $





MRC d'Abitibi-Ouest (08) Pour et par une jeunesse motivée, concernée

et engagée en Abitibi-Ouest 40 000 $





Ville de Matagami (10) Jeunes leaders matagamiens 10 000 $





MRC des Appalaches (12) Génération entreprenante 40 000 $





MRC d'Argenteuil (15) Stratégie jeunesse d'Argenteuil 40 000 $





Ville de Saint-Eustache (15) Élaboration d'une stratégie jeunesse inclusive par la

Commission jeunesse de Saint-Eustache 40 000 $





MRC des Jardins-de-Napierville (16) Volet jeunesse 40 000 $





Ville de Longueuil (16) Consultation jeunesse dans le cadre

de la démarche en développement social

du Bureau de développement social

et communautaire de Longueuil 40 000 $

