Programme de vitrine technologique - 200 000 $ pour la construction de salles de classe modulaires en bois

SAGUENAY, QC, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une somme de 200 000 $ à l'entreprise Les Chantiers Chibougamau Ltée pour la conception et la construction de deux salles de classe modulaires en bois massif à l'école primaire régionale Riverside située dans l'arrondissement historique d'Arvida, à Saguenay. Cette somme provient du Programme de vitrine technologique (PVT) pour les bâtiments et les solutions innovantes en bois.

Dès l'automne 2019, le prototype de salle de classe modulaire a été mis en service à l'école primaire régionale Riverside. Ce système de construction durable et fiable permet d'assurer la poursuite des activités scolaires lors de travaux de construction et de rénovation ou lors de situations d'urgence. Il permet également de répondre rapidement à un problème de surplus d'élèves.

Sur le plan de la lutte contre les changements climatiques, l'utilisation du bois dans la construction permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre par le stockage du carbone. Les produits du bois permettent également de remplacer des matériaux à forte empreinte carbone, ce qui en fait un choix judicieux !

Citations :

« Nous avons la possibilité de construire des écoles très performantes en bois, tant sur les plans économique et écologique que sur celui de la qualité du milieu d'apprentissage. En effet, le bois est un matériau apaisant et chaleureux, qui permet d'offrir un environnement favorable à l'apprentissage. Ce projet s'inscrit d'ailleurs en droite ligne de la Charte du bois. Celle-ci soutient notamment le développement du savoir-faire technique et professionnel favorisant l'évolution des pratiques et l'émergence de projets en bois. Notre gouvernement souhaite dévoiler prochainement une Charte du bois encore plus ambitieuse que l'actuelle, ce qui permettra, entre autres, d'accroître la contribution du matériau bois à la lutte contre les changements climatiques. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

« La salle de classe modulaire annoncée aujourd'hui est un exemple à suivre! C'est un projet novateur et qui sera profitable pour toute notre belle région. Je me réjouis également de cette annonce puisqu'elle contribuera à consolider les emplois liés aux produits forestiers et, à long terme, à en créer de nouveaux ici. »

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Voilà un très beau projet qui nous fait franchir un pas de plus vers un monde plus sobre en carbone et qui contribue, de surcroît, à notre développement économique. Le bâtiment en bois présente un potentiel que nous devons exploiter davantage dans notre lutte contre les changements climatiques. Cet avantage est d'ailleurs pris en compte dans la réflexion de notre gouvernement dans l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques. Félicitations à l'entreprise Chantiers Chibougamau pour l'utilisation de cette ressource durable dans ses réalisations : la chaleur du décor d'une construction en bois contribuera certainement à la réussite de nos élèves! »

M. Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Voilà quelques années que nous souhaitions démontrer le potentiel de la fabrication modulaire avec nos panneaux de bois massif Nordic, et cette intervention gouvernementale nous a enfin permis de le faire dans un contexte scolaire. Le résultat dépasse les attentes, avec une solution économique et durable, alors qu'il nous a fallu à peine deux mois pour concevoir, fabriquer et installer le nouveau pavillon, et ce, à temps pour la rentrée scolaire. »

M. Frédéric Verreault, directeur exécutif du développement corporatif, Chantiers Chibougamau Ltée

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le Programme de vitrine technologique : https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/transformation-du-bois/programme-de-vitrine-technologique-batiments-solutions-innovantes-bois/

Pour consulter le Bilan de la Charte du bois : https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/transformation-du-bois/charte-bois/

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/