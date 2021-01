Programme de subvention à la relance pour entrepreneures : une aide concrète pour les entreprises touchées par la pandémie

QUÉBEC, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Femmessor annonce aujourd'hui qu'elle a été mandatée par le Secrétariat à la condition féminine pour mettre en œuvre un nouveau programme d'aide dédié aux femmes entrepreneures : le Programme de subvention à la relance, avec une enveloppe de plus de 1 M$.

« Les femmes entrepreneures ont été fortement touchées par la crise sanitaire. On souhaite éviter que les avancées durement acquises au cours de la dernière décennie en matière d'égalité soient mises à mal par la pandémie. Pour ne pas accentuer le fossé qui existe déjà entre les hommes et les femmes entrepreneures, il faut offrir à ces dernières un soutien supplémentaire, tant au plan financier, qu'humain. Appuyer l'entrepreneuriat féminin et viser la parité entrepreneuriale au Québec, c'est contribuer significativement à l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes et je tiens à remercier Femmessor qui met fièrement l'épaule à la roue » mentionne madame Isabelle Charest, ministre responsable de la Condition féminine.

Plus spécifiquement, ce programme vise à appuyer, par le biais d'une contribution financière non remboursable entre 10 000 $ et 20 000 $ et d'un accompagnement d'une durée de 12 mois, des entrepreneures dans l'adaptation de leur modèle d'affaires, de leurs produits ou de leurs services et ce, en vue de répondre aux enjeux de la pandémie et de relancer leurs activités commerciales. En tout, le programme permettra de soutenir entre 50 et 70 entreprises des 17 régions du Québec.

« Au-delà de l'aide financière qui leur sera accordée, les entreprises sélectionnées bénéficieront également d'un accompagnement soutenu et personnalisé pour la prochaine année. Alors que la survie de plusieurs entreprises est menacée, ce soutien pourrait faire une grande différence pour les entrepreneures. Elles auront entre autres accès à l'outil de diagnostic des compétences entrepreneuriales, à un plan d'action personnalisé, à des rencontres individuelles, des suivis financiers ainsi que des heures de consultation avec des Expertes Femmessor » mentionne Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor.

Souhaitant également appuyer les femmes dans les secteurs où elles sont encore sous-représentées, Femmessor invite chaudement les entrepreneures œuvrant dans un secteur à prédominance masculine, notamment l'agroalimentaire, la fabrication de pointe, les technologies numériques, ainsi que les femmes entrepreneures issues de la diversité ethnoculturelle à déposer leur candidature.

Les entrepreneures intéressées ont jusqu'au 22 janvier 2021 à midi pour faire parvenir leur dossier de candidature. Pour toutes informations concernant les critères d'admissibilité, de sélection ainsi que les documents requis pour formuler une demande, nous vous invitons à consulter notre site internet : femmessor.com/subvention-relance .

À propos de Femmessor

Femmessor est une organisation dédiée au développement de l'entrepreneuriat féminin qui a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes dans les 17 régions du Québec.

Son offre de financement conjuguée à une expérience d'accompagnement adaptée aux besoins des entrepreneures permet à ces dernières de bâtir des entreprises durables et prospères.

Femmessor est soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.

Grâce à un partenariat avec le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ (Femmessor, Fondaction, Investissement Québec à titre de mandataire pour le gouvernement du Québec), elle facilite l'accès à près de 19 millions de dollars pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels, des entreprises comptant au moins une femme dans un poste stratégique et détenant au moins 25 % des actions et des votes.

