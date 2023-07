Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail destiné aux milieux de travail - Deux projets réalisés dans la région de Laval pour favoriser la conciliation famille-travail

QUÉBEC, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, est heureux d'annoncer aujourd'hui, au nom de la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, que deux projets verront le jour dans la région de Laval afin de favoriser la conciliation famille-travail dans les milieux de travail et de mieux soutenir les familles du Québec.

La mise en œuvre de cette initiative découle d'un appel de projets lancé par le gouvernement à l'automne 2022 dans le cadre du Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail destiné aux milieux de travail. Ce programme vise à soutenir les employeurs et les organisations qui souhaitent entreprendre une démarche menant à l'adoption des meilleures pratiques de conciliation famille-travail en vue d'améliorer la qualité de vie des travailleuses et des travailleurs qui ont des responsabilités familiales.

En tout, 68 projets sont déployés dans 15 régions du Québec, représentant un investissement d'un peu plus de 1,8 million de dollars.

Le gouvernement du Québec reconnaît ainsi les entreprises qui considèrent la conciliation famille-travail comme une mesure importante à mettre en place au profit de leurs employées et employés.

Citations :

« Je sais qu'il peut être parfois difficile de trouver un équilibre entre les responsabilités familiales et les responsabilités professionnelles. Je suis donc très heureuse de la belle réaction des employeurs à la suite de notre appel de projets. Ils sont visiblement de plus en plus sensibilisés aux avantages d'appuyer leurs employées et employés en ce sens. Les 68 projets sont issus d'entreprises et d'organismes divers qui ont à cœur le bien-être de leur personnel. Nous sommes fiers de pouvoir vous soutenir pour aider davantage de familles dans leur vie de tous les jours. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

« Quel plaisir de voir aujourd'hui qu'autant d'entreprises répondent présentes et manifestent leur souci de favoriser la conciliation famille-travail pour les membres de leur personnel. Notre gouvernement tient à leur donner les moyens de contribuer à l'économie québécoise, et ce, en créant de meilleures conditions pour leur famille, ce qui rejaillit sur l'ensemble de la société. Souhaitons que ces initiatives fassent boule de neige et contribuent à faire du Québec un modèle dans le domaine. »

Jean Boulet, ministre du Travail

« Je me réjouis que nous puissions fournir une aide supplémentaire directement dans le milieu de travail de nombreux parents. Notre gouvernement, avec cette initiative, offre aux familles de notre région le soutien nécessaire pour améliorer la conciliation famille-travail et permettre un meilleur équilibre de vie. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Liste des projets retenus dans la région de Laval :

Nom de l'entreprise ou de l'organisme Montant recommandé IGF Axiom inc. 29 466 $ Carrefour jeunesse-emploi de Laval 26 625 $

Faits saillants :

Le Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail destiné aux milieux de travail est financé par le ministère de la Famille, avec la collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux et du Secrétariat à la condition féminine.

L'appel de projets s'est déroulé à l'automne 2022. L'enveloppe budgétaire du programme était de 2 M$ en 2022-2023. Le montant maximal de l'aide financière est de 30 000 $ par projet.

Le programme comportait deux volets :

Volet 1 - Soutien aux démarches d'employeurs : appuyer les employeurs dans leur démarche d'adoption des meilleures pratiques de conciliation famille-travail (CFT) au sein de leur organisation.



Volet 2 - Soutien aux initiatives particulières : appuyer toute réalisation d'initiatives permettant le développement de connaissances ou l'expérimentation de nouvelles pratiques favorisant la CFT des employeurs et de leurs employées et employés.

