Programme de soutien financier aux RPA lié à la hausse des primes d'assurance - 106 000 aînés risquent de subir une forte augmentation de loyer

MONTRÉAL, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que le gouvernement a dévoilé les critères d'application du nouveau programme d'aide aux résidences privées pour aînés et autres entités privées apparentées, le RQRA s'indigne : ce programme ne vient pas aider les résidences pour aînés (RPA) et les autres milieux apparentés.

« Avec l'annonce des différents critères mis en place dans ce programme, nous constatons malheureusement que les grands aidés ne sont pas les RPA, mais bien les assureurs. Le gouvernement ne s'attaque pas aux problèmes que vivent les RPA, celui de la hausse significative des primes d'assurance pour les RPA », a expliqué Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA.

Ainsi, ce sont 467 RPA de 100 unités et plus qui n'ont pas accès au programme d'aide financière fignolé par le ministère des Finances. En clair, ce sont près de 106 000 aînés qui risquent de subir une forte augmentation de loyer dans les prochains mois. « On ne se le cachera pas : la grille de calcul du loyer n'est pas adaptée au modèle des RPA. Cela fait en sorte que l'augmentation des primes d'assurance est directement et complètement refilée aux aînés. C'est un non-sens pour nous! », s'est exclamé Yves Desjardins.

Un programme qui ne tient pas compte des impacts directs chez les résidents

En plus de la forte hausse des loyers anticipée dans les résidences de 100 unités et plus, le programme d'aide financière laisse en suspens plusieurs problématiques non résolues, notamment :

Craignant les poursuites découlant de la gestion de la pandémie, les assureurs refusent de renouveler l'assurance responsabilité des administrateurs de sorte que plusieurs RPA n'ont présentement aucune couverture pour cet aspect. Ce faisant, ils contreviennent directement au règlement sur la certification. À cela, le RQRA avait demandé en juin 2020 que soit accordée une immunité pour ceux qui n'ont pas commis de faute grave, comme c'est le cas en Ontario et en Colombie-Britannique. Réponse du gouvernement : aucun suivi.

et en Colombie-Britannique. Réponse du gouvernement : aucun suivi. Les franchises (déductibles) ont augmenté de façon exponentielle, passant dans certains cas de 25 000 $ à 500 000 $. Cela met en péril l'existence même d'une résidence, s'il arrive un incident. Réponse du gouvernement : encore là, pas de suivi.

« L'idée de départ de ce programme était excellente, mais en façonnant un programme qui semble sur mesure pour les assureurs, on a oublié les RPA et les aînés qui y habitent et on a mis de côté des solutions moins coûteuses pour les contribuables. Tout ça est bien navrant », a conclu Yves Desjardins.

À propos du Regroupement québécois de résidences pour aînés

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences privées pour aînés. Il rassemble 800 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences, à la tête de près de 100 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins à ceux qui sont en perte d'autonomie.

