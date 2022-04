Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation - Plus de 1,3 M$ pour l'acquisition d'instruments de recherche destinés au CERASP

QUÉBEC, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 1,3 million de dollars au Collège John Abbott pour permettre au Centre d'expertise et de recherche appliquée en sciences pharmaceutiques (CERASP) d'acquérir des instruments spécialisés afin de réaliser des projets de recherche et développement dans le domaine pharmaceutique. Ce projet est évalué à plus de 1,6 million de dollars.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Collège John Abbott est le cégep fiduciaire du CERASP, un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) qui collabore aussi avec le Cégep Gérald-Godin. L'appui gouvernemental est accordé par l'entremise du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 4 - Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation.

Citations :

« On doit aider nos centres d'expertise à se doter d'instruments spécialisés pour accélérer la recherche appliquée et encourager les entreprises à développer leurs innovations. Notre objectif, c'est de permettre à nos experts de la santé de passer de l'idée au marché plus facilement. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« L'expertise de la métropole en sciences de la vie est reconnue à travers le monde, et le CERASP contribue au dynamisme de cet écosystème. Je suis heureuse que nous puissions lui donner le coup de pouce requis pour bonifier ses équipements. Grâce à cet appui, l'équipe du CERASP établira de nouveaux partenariats et mènera plus de projets dans un secteur essentiel et stratégique. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les CCTT participent au développement économique du Québec en assurant une meilleure adéquation entre les besoins de main-d'œuvre et la formation spécialisée. Grâce à ces acquisitions, le CERASP vient améliorer sa capacité de recherche en sciences pharmaceutiques. Nous espérons ainsi l'aider à attirer de nouveaux étudiants et membres au sein de son équipe scientifique. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« En partie, les fonds contribueront à l'achat d'un appareil Single Pot Processor de l'entreprise GEA, le seul au Canada, qui permettra le mélange, la granulation et le séchage de comprimés dans un même dispositif lors de leur fabrication. Celui-ci servira également à fabriquer des comprimés effervescents au moyen d'une technologie très utile, mais encore inaccessible aux PME du Québec. Elle leur sera maintenant offerte grâce à cette subvention. »

Christina Aon, directrice générale du CERASP

Faits saillants :

Créé en 2018, le CERASP a comme mission de développer et de soutenir la recherche appliquée, la formation et le transfert technologique dans le domaine pharmaceutique, notamment en biopharmacie, en technologie pharmaceutique, en production pharmaceutique et en santé numérique.

Le Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 4 - Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation vise à appuyer la mise aux normes, l'agrandissement, la rénovation et la construction d'infrastructures, l'acquisition d'un bâtiment existant ainsi que l'acquisition d'équipements structurants nécessaires aux activités de recherche, d'innovation, de promotion et de diffusion.

Le mandat des CCTT consiste à exercer des activités de recherche appliquée, d'aide technique, de formation et de diffusion d'information en vue de contribuer à des projets d'innovation technologique et sociale ainsi qu'à l'implantation et à la diffusion de l'innovation au sein d'entreprises et d'organismes.

Le Québec compte 59 CCTT répartis dans quinze régions.

